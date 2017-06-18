| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄台29線臨11便道 今晚7點預警性封閉 PR 有線電視數位化 節目服務更多元
 首頁 > 生活

來台愛上衝浪 混血正妹自創比基尼品牌

楊艾玲（右）將於設計師白怡（左）攜手，一起要把台灣製造的衝浪比基尼推上國際舞台。（記者劉曉欣攝）

2017-06-18  17:45

〔記者劉曉欣／彰化報導〕愛上台灣衝浪，台瑞混血美女楊艾玲意外開啟創業的品牌人生！因為苦尋不著適合又漂亮的衝浪比基尼，乾脆自己找布、設計來生產，今年在彰化紡織業者的支持下，決定擴大品牌經營，要讓「台灣製造」的衝浪比基尼登上世界舞台。

今年24歲的楊艾玲，從小在瑞士長大，由於母親來自台灣，艾玲17歲回到母親的家鄉學習中文，從山的國度來到海島，艾玲愛上海洋，生平第一次衝浪就愛上衝浪，決定留在台灣繼續念大學。

「就是找不到適合的衝浪比基尼！」楊艾玲說，衝浪比基尼需要特殊設計，不然的話水的力道太大，就會「春光外洩」，以前都要網購國外品牌，她覺得太貴了，但大多漂亮款式又不適合衝浪，剛好在中山大學企管系修了門「創業管理課」，她就以「衝浪比基尼」作為報告，她還放上網路募資平台去預售，沒想到竟然拿到150個訂單，她只好硬著頭皮去交貨。

楊艾玲從尋找機能泳裝布開始，還自己去學打版、裁縫，四處找裁縫師，終於在2個月內交出成品，踏出品牌人生的第一步。

「剛開始以為很簡單！」楊艾玲笑說，原本以為就是買布，請人裁剪，反正自己就是最好的試穿員與模特兒，後來才發現根本不是這麼一回事，因為她是混血兒，光要去布廠買泳布，都差點被以為「惡作劇」，要找「比基尼」裁縫師傅，也被拒絕多次。

而大學的一堂課打開她創業之路，艾玲心裡想「最難的階段都走過了」，就陸續推出設計作品，獲得許多台灣衝浪女孩的喜愛，高喊終於不必再買國外品牌。

本來楊艾玲的生涯規畫是來台學完中文，就返回瑞士從事銀行業或是進入醫學院，跟著父母一起當醫師，只是計畫趕不上變化，因為「來到台灣愛上衝浪」，改變她人生規畫，今年更是獲得彰化在地紡織業者的大力支持，提供泳裝機能布、裁縫到設計，楊艾玲將與設計師白怡文攜手合作，從衝浪比基尼出發，讓台灣品牌走上世界舞台。

廣告
  • 楊艾玲因為愛上衝浪，打開自創品牌之路。（記者劉曉欣攝）

    楊艾玲因為愛上衝浪，打開自創品牌之路。（記者劉曉欣攝）

  • 混血兒美女楊艾玲來到台灣，愛上衝浪。（圖由楊艾玲提供）

    混血兒美女楊艾玲來到台灣，愛上衝浪。（圖由楊艾玲提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 楊艾玲 比基尼 衝浪 衝浪比基尼
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
電鍋菜✧蠔油蒸雞翅
做甜點✧迷你費南雪
認識世界知名香料！
烤盤去油漬靠這招！
轉寄

標題：來台愛上衝浪 混血正妹自創比基尼品牌


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月18日‧星期日‧丁酉年五月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.