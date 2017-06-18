台南公園逢百歲 身障者繞人行道健走

2017-06-18 17:37

〔記者王俊忠／台南報導〕台南公園今年歡度一百歲生日，南市慈光身障協會今邀請數十位肢障朋友到公園唱《生日快樂歌》，並請癲癇病友推肢障者的輪椅繞公園四周人行道健走。協會理事長何文讚表示，經過繞行一圈的健走體驗，發現台南公園四周人行步道改善的很平坦，對身障者沒有障礙，適合身障者與一般民眾散步休閒。

台南公園今年逢一百歲生日，市府為公園景觀進行大改造、恢復日式瀑布流水，引人入勝；服務身障朋友的南市慈光身障協會，今年也屆四十歲生日，協會決定在這麼有意義的一年為公園與協會做連結，今天邀請數十位拄拐杖、坐輪椅的身障朋友到公園健走並慶生。

除了身障朋友家屬，協會也邀癲癇之友協會的二十位病友擔任志工為身障朋友推輪椅健走，象徵「身障幫助身障」。立委陳亭妃、市議員莊玉珠、李文正與多位立委、議員的助理也到場共襄盛舉，大家一起先為公園唱《生日快樂歌》，接著出發繞行公園四周人行道。

在歷時約兩小時的繞行健走後，慈光身障協會理事長何文讚表示，之前，公園四周人行道還有欄杆、車阻等障礙物，在公園過百歲生日時，市府對這些障礙物做清除、改善，讓身障朋友走著覺得很平坦、舒適，不會處處充滿障礙，希望市府持續加油，讓台南成為「有愛無礙」的城市。