父親曾反對…他靠烘焙打出一片天

陳瑋奕的父親賣麵包覺得太辛苦，反對他學烘焙，但過世後，瑋奕才學烘焙，竟打出了一片天。（記者黃良傑攝）

2017-06-18 17:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕知名食品廠廠長陳瑋奕的父親，靠賣麵包養活全家，卻以「太辛苦」為由，反對兒子學烘焙，直到瑋奕15歲國三那年父親過世，家庭經濟陷入困境，瑋奕半工半讀，白天到麵包店當學徒，在烘焙界打滾13年，最後參加勞動部青年就業旗艦計畫，接受高階幹部培訓，終熬出頭，成為某知名食品業創立10年來最年輕的廠長。

陳瑋奕說「麵包承載著非常特殊的情感」，他回憶12歲小六時，父親就靠賣麵包養家，小時候天天沉浸在麵包香中，卻不時看著父親滿身大汗穿梭廚房，烘焙新鮮出爐的麵包販售，父親卻反對兒子從事烘焙業，唯一理由是「太辛苦了」。

但老天有著奇妙的安排，國三那年父親過世，家庭經濟陷入困境，為賺錢貼補家用，在眾多職業中，陳瑋奕選擇最為熟悉卻是父親最反對的烘焙業，15歲開始半工半讀，在麵包店當學徒，拖洗地、秤料等，跟隨麵包師傅做事，學練基本功，晚上再到高職進修部唸餐飲科。歷經數年辛苦學徒磨練，才熬到當上主廚。

知名食品業為快速養成高階管理人才，運用勞動部「青年就業旗艦計畫」，開出西點部副理職缺，陳瑋奕為轉換跑道，恰巧也報了勞動部旗艦計畫，該公司見他有豐富經驗，錄用並培訓半年，青艦計畫結束後，馬上將他晉升為廠長。陳瑋奕鼓勵年輕人迎接挑戰，不要把自己的能力與未來設限。