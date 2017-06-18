| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高雄台29線臨11便道 今晚7點預警性封閉 PR 有線電視數位化 節目服務更多元
 首頁 > 生活

父親曾反對…他靠烘焙打出一片天

陳瑋奕的父親賣麵包覺得太辛苦，反對他學烘焙，但過世後，瑋奕才學烘焙，竟打出了一片天。（記者黃良傑攝）

2017-06-18  17:38

〔記者黃良傑／高雄報導〕知名食品廠廠長陳瑋奕的父親，靠賣麵包養活全家，卻以「太辛苦」為由，反對兒子學烘焙，直到瑋奕15歲國三那年父親過世，家庭經濟陷入困境，瑋奕半工半讀，白天到麵包店當學徒，在烘焙界打滾13年，最後參加勞動部青年就業旗艦計畫，接受高階幹部培訓，終熬出頭，成為某知名食品業創立10年來最年輕的廠長。

陳瑋奕說「麵包承載著非常特殊的情感」，他回憶12歲小六時，父親就靠賣麵包養家，小時候天天沉浸在麵包香中，卻不時看著父親滿身大汗穿梭廚房，烘焙新鮮出爐的麵包販售，父親卻反對兒子從事烘焙業，唯一理由是「太辛苦了」。

但老天有著奇妙的安排，國三那年父親過世，家庭經濟陷入困境，為賺錢貼補家用，在眾多職業中，陳瑋奕選擇最為熟悉卻是父親最反對的烘焙業，15歲開始半工半讀，在麵包店當學徒，拖洗地、秤料等，跟隨麵包師傅做事，學練基本功，晚上再到高職進修部唸餐飲科。歷經數年辛苦學徒磨練，才熬到當上主廚。

知名食品業為快速養成高階管理人才，運用勞動部「青年就業旗艦計畫」，開出西點部副理職缺，陳瑋奕為轉換跑道，恰巧也報了勞動部旗艦計畫，該公司見他有豐富經驗，錄用並培訓半年，青艦計畫結束後，馬上將他晉升為廠長。陳瑋奕鼓勵年輕人迎接挑戰，不要把自己的能力與未來設限。

廣告
  • 陳瑋奕（左二）的父親賣麵包覺得太辛苦，反對他學烘焙，但過世後，瑋奕才學烘焙，竟打出了一片天。（記者黃良傑攝）

    陳瑋奕（左二）的父親賣麵包覺得太辛苦，反對他學烘焙，但過世後，瑋奕才學烘焙，竟打出了一片天。（記者黃良傑攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 烘焙 麵包
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
電鍋菜✧蠔油蒸雞翅
做甜點✧迷你費南雪
認識世界知名香料！
烤盤去油漬靠這招！
轉寄

標題：父親曾反對…他靠烘焙打出一片天


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月18日‧星期日‧丁酉年五月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.