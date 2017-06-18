擔心溪水倒灌 烏日光明抽水站試排

立委顏寬恆、議員吳瓊華前往抽水站視察防汛整備及抽水站運作情形。（記者何宗翰攝）

2017-06-18 17:09

〔記者何宗翰／烏日報導〕台中市烏日區光明抽水站去年落成後尚未啟用，連日豪大雨導致旱溪水位升高，居民擔心萬一水位高過排水口，排水閘門會自動關閉，屆時恐怕光明大排的水會排不出去，今天立委顏寬恆、議員吳瓊華、烏日區長林峰輝前往抽水站視察防汛整備及抽水站運作情形，並當場啟動試排，確認抽水站運作正常。

議員吳瓊華表示，光明抽水站位於麻園頭溪及旱溪匯流處，原本僅為臨時抽水站，只有3台移動式的抽水機，每逢有颱風或大雨來時才會用卡車載運過來，去年她向水利局爭取經費，將3台抽水機固定並加蓋建物；這次豪雨14日起人員即進駐待命，但由於蓋好之後還沒有啟用過，地方居民仍有疑慮，因此特別請水利局等單位前來測試。

負責操作抽水站的松崗水務公司副總莊正中表示，抽水站設有3個抽水馬達，1秒鐘可以排出1公噸的水，相當於是一個家用水塔的容量，因此也需要到一定的水量才能夠啟動，經測試機組運轉作業順暢。

另外，烏日五光里樹王埤過去曾有多次淹水紀錄，連日豪雨也造成水位暴漲逼近警戒線，很多民眾擔心到晚上睡不著，每個小時設鬧鐘起來看一次，就怕水又淹進家裡，希望五張犁抽水站能夠降低進水口的高度，「很擔心抽水站還沒開始運作，家裡就已經先淹大水了！」

連日豪雨也造成烏日溪南大排在北里里太明路211巷附近路面裂開，議員吳瓊華指出，大排上週五已經崩壞過一次，居民擔心大排地基持續淘空會造成整個路面崩塌；區長林峰輝表示，目前現場已做好警示設施，並通報水利局派員勘查，堤防目視未有損壞情形，將持續追蹤。

光明抽水站位於麻園頭溪及旱溪匯流處。（記者何宗翰攝）

溪南大排在北里里二一一巷附近路面裂開。（記者何宗翰攝）