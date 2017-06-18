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烏龍數百村民 檢舉新園普願寺涉違建

普願寺位於烏龍堤防旁，被烏龍等數百村民檢舉佛寺涉違建。（記者葉永騫攝）

2017-06-18  17:21

〔記者葉永騫／新園報導〕屏東縣新園鄉普願寺因為購買土地，影響新園鄉烏龍等4村民休憩場所，引起400多位村民連署向縣府檢舉普願寺涉嫌違建、違反水利法。縣府表示，將會同相關單位進行現場會勘。

位於烏龍堤防的普願寺為鐵皮加蓋的寺廟，鄰接新園鄉公共事務發展協會租用提供給烏龍、興龍、中洲、南龍4村民休憩娛樂的場所，去年5月普願寺未支會該協會即進行土地交易，買下村民平時使用的土地，要求該協會必須清除所有地上物品，返還該土地，並且向法院提出侵占土地等訴訟，引發村民大為不滿，在新園鄉公共事務發展促進會理事長李水派及4名村長的奔走下，連署了400多名村民向縣府提出陳情及檢舉，認為普願寺在農地蓋寺廟，已違反土地分區使用原則，而寺廟距離河川沿線50公尺內，依法不得構造建築物，要求縣府依法拆除。

李水派表示，該會提供給村民公共使用的土地11年來都是租賃取得，原本該會有意購買後作為村民的永久休閒公共場所，沒想到普願寺竟然私下購得，並且運用技巧閃避該會的優先購買權，令人氣結，所以才引發所有村民的不滿。

縣府城鄉發展處表示，普願寺的土地為農地，是否合法必須會同民政處、水利處、農業處、第七河川局等相關單位才能釐清，對於村民的陳情，縣府也會進行考量。

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  • 原本是烏龍四村民休憩場所，現在土地被普願寺購得，引發爭議（記者葉永騫攝）

    原本是烏龍四村民休憩場所，現在土地被普願寺購得，引發爭議（記者葉永騫攝）

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標題：烏龍數百村民 檢舉新園普願寺涉違建


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