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中庄調整池滿水位 鳶山堰不怕原水濁度高

中庄調整池的蓄水高度約為滿水位。（北區水資源局提供）

2017-06-18  16:59

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市近日多雨，北區水資源局將大溪區石門水庫下游的中庄調整池蓄水到滿水位、海拔標高68公尺，有效蓄水量約505萬立方公尺，北水局長江明郎說，中庄調整池蓄水充足，若遇到石門水庫洩洪，下游鳶山堰將不再擔心大漢溪的原水濁度高。

中庄調整池是北水局費時5年興建、位於石門水庫下游大漢溪舊河道的蓄水池，今年5月10日開始蓄水，江明郎說，中庄調整池是艾利颱風後石門水庫整治計畫的眾多工作之一，設置的目的，是要解決石門水庫洩洪、排砂期間，下游鳶山堰都會因原水濁度高，導致無法正常供水的問題。

6月間兩道梅雨鋒面，為石門水庫集水區帶來大量降雨，北水局也把握機會讓中庄調整池蓄水到滿水位，估計目前有效蓄水量約505萬立方公尺，約可提供北桃園、新北市板橋與新莊地區的7天自來水用水需求，若遇上石門水庫洩洪、排砂，鳶山堰將不再需要擔心原水濁度高的問題。

江明郎說，6月初第一波梅雨鋒面期間，石門水庫進行今年第一度的洩洪、排砂，當時鳶山堰的水質濁度雖攀升，但中庄調整池蓄存的原水，供應187萬立方公尺水量大湳水廠、板新水廠，就曾有效發揮備援供水功能。

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    中庄調整池的蓄水高度約為滿水位。（北區水資源局提供）

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