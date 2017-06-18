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台東全縣運動會閉幕 4項6人次破大會紀錄

新生國中連川一（右）拿下國男5千公尺競走冠軍。（記者張存薇攝）

2017-06-18  16:46

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣全縣運動會今天閉幕，2天賽程共有，4項6人次破大會紀錄。總錦標部分，因代表長濱鄉的台東高中陽伯恩鉛球、鐵餅雙破紀錄，長濱鄉也奪下社會男子組總錦標第1名為，國中男子、國中女子組均由台東體中國中部奪冠。

陽伯恩繼昨天社會男子組鉛球破紀錄，今天上午又在社男組鐵餅賽事中，以47.69公尺打破自己去年保持的44.32公尺紀錄，下午進行國小女子組60公尺決賽，海端鄉余翎禎、台東市方晏芝各跑出8秒32、8秒30佳績，打破103年8秒35紀錄。

包括昨天陽伯恩鐵餅及關山國中邱嘉琳在國女組100公尺預、決賽兩度破紀錄，這次全縣運動會共4項6人次破大會紀錄。

總錦標部分，社男組第1名長濱鄉，第2、3名分別卑南鄉、台東市，社女組前3名分別是卑南鄉、台東市、長濱鄉。國男組前3名為台東體中國中部、知本國中、寶桑國中，國女組前3名為台東體中國中部、寶桑國中、關山國中。國小男子組前3名分別為台東市國小三、台東市國小一、台東市國小二，國小女子組前3名為、海端鄉國小組、台東市國小二、台東市國小三。

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  • 台東縣全縣運動會圓滿閉幕。（記者張存薇攝）

    台東縣全縣運動會圓滿閉幕。（記者張存薇攝）

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標題：台東全縣運動會閉幕 4項6人次破大會紀錄


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