國家有難 厄瓜多海外菁英返國相助

2017-06-18 23:04

〔記者陳炳宏／台北報導〕南美洲厄瓜多去年四月發生大地震、今年四月發生大水災，美國慈濟志工二度前往賑災，讓當地受災地區透過以工代賑迅速恢復經濟，最大功臣是要感恩厄瓜多當地民眾，協助翻譯、溝通，對勘災、賑災功不可沒，其中美國雙碩士學位的珍妮弗與曾任美國海軍陸戰隊的波理斯，更是因此成為慈濟志工，慈濟基金會日前在新北市舉行全球志工幹部研習營，兩位厄瓜多志工分享協助賑災的心路歷程。

今年四月南美洲多國大雨、洪水氾濫成災，其中厄瓜受災超過二萬戶，當時慈濟志工還未抵達前，已經先連絡去年地震賑災震擔任翻譯、後來成為志工的珍妮弗，當台灣獲得水患消息時，探問珍妮弗是否可以先協助勘災，珍妮弗說，那時內心其實很害怕，因為「自己甚麼都不是，地方政府怎會理我？受災民眾怎會相信我，還讓我進到家裡去勘災？」但一想起去年地震，慈濟志工只關心需要被幫助的苦難人，其他都不管，就像是充滿愛心的勇士，終於克服心中恐懼，最後甚至市長知道是去年地震來幫忙的志工，立刻安排接見。

現年四十三歲珍妮弗、十五歲時家境貧苦、在完全不懂英文情況下，前往美國依親，因目睹家鄉孩子因經濟問題無法就學、三餐不繼，珍妮弗當時就下定決心，將來學成一定要返鄉服務，讓家鄉孩子們可以受教育、脫貧。

剛移民時家境仍十分拮据，但珍妮弗為了圓夢努力念書，一路念到教育管理、語言治療雙碩士學位，即使最後任教政府教育部門，生活無憂慮，但珍妮弗心中仍然惦記著家鄉的苦難孩子，而在二Ｏ一五年，任教十一年的珍妮弗，即使同事勸阻，再留幾年就可退休，但仍不為所動，珍妮弗毅然決然的放棄一切，希望能返國幫助需要的孩子。

而二Ｏ一六年厄瓜多發生七點八級大地震，珍妮弗在朋友介紹下，擔任慈濟賑災團翻譯，珍妮弗說，這就像是天上掉下來的禮物，自己想幫助家鄉的孩子，卻不知怎麼幫，但慈濟賑災團出現後，突然覺得自己可以幫忙翻譯西班牙語，可以幫很多忙，讓很多災民可受到幫助。

另一志工波理斯，之前曾擔任美國海軍陸戰隊隊員，派遣阿富汗駐守多年，在今年賑災中，放下自己手邊工作協助賑災，波理斯說，這些人從海外來幫助我們，去年經驗讓自己相信，只要能幫這些人，最後一定會幫助更多自己國家受災的民眾。

雖然目前在台灣參加志工研習營，但珍妮弗告訴記者，心中掛念的還是厄瓜多的災民，包括一對行動不便的媽媽與心智障礙兒，以及身分證遺失無法領到救助金的老婆婆，上課時，還在思考回國後如何幫助他們改善生活。

前去賑災的慈濟志工表示，當初水災發生後，珍妮弗自己前往災區勘災，把所需的資料蒐集齊全，讓八國聯合賑災行動可以完整而有效率達成，是最大的功臣，而波理斯協助下，兩人拜會相關部門，讓賑災團可以在最短時間成形，並掌握賑災重點，避免災民繼續受飢、挨凍，且波理斯軍旅經驗，也讓賑災團安全沒有後顧之憂。