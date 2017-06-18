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亞太最年長畢業生 蕭清和：不想留下遺憾

栗縣頭份市亞太創意技術學院最年長的畢業生蕭清和說，自己只有高中畢業，2年前決定要完成讀大學的願望。（記者許展溢攝）

2017-06-18  16:40

［記者許展溢／苗栗報導］苗栗縣頭份市亞太創意技術學園今天舉行畢業典禮，其中73歲的蕭清和是全校最年長的畢業生。蕭清和說，自己只有高中畢業，當時為了賺錢，放棄升學，但多年來覺得是很大的遺憾，心中總是惦記著念大學這件事情，有時做夢都還會夢到。2年前1個人前往學校報名，決定好好珍惜機會。

苗栗縣三灣鄉人的蕭清和年輕種水稻兼仲介土地買賣，與妻子胼手胝足，育有3名女兒、1名兒子，個個功成名就，兒子在當律師，女兒則在公家單位擔任科長、經理。閒不下來的蕭清和，現在平常主要工作是擇日、看地理、鑑風水。

蕭清和2年前到亞太報名就讀工業工程與管理系。系主任黎煥中說，當時和學校很多人一樣都嚇了一跳，認為蕭清和年紀都一大把了，怎麼還會想要再回到校園上課。

蕭清和回想表示，自己這一輩的人要讀大學是很不容易的事，當時高中畢業，只想著要趕快賺錢，才放棄升學，但多年過去，認為「讀大學」這一個願望，還是一定要完成，強調不能讓心中的遺憾留下，才決定要好好珍惜讀書的機會。最喜歡「易經學」還有「經濟學」。

黎煥中說，蕭清和上課從不缺席，都從三灣騎著機車到學校，甚至都比老師還早到教室，今天畢業典禮拿了全勤、德育獎2項獎。蕭清和開心的指出，要將2張獎狀掛在家中的牆上。

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