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斗六高中淹大水 里長救社區惹的禍？

斗六高中廚房大淹水。（斗六高中提供）

2017-06-18  16:27

〔記者詹士弘／雲林報導〕日前梅雨狂炸雲林，造成斗六高中宿舍大淹水，損失嚴重，發現係因排水溝排水口遭人用棧板堵住，造成積水倒流，信義里長施耀斐主動說明是他叫人做的，但施表示，斗六高中排水系統不健全，造成附近住戶積水逾尺，他為救社區淹水才出此下策。

斗六高中總務主任潘澤黃表示，排水溝被人惡意堵塞，讓學校廚房、地下室、電梯全部淹水，差點淹到地下室的高壓變電箱，經校方緊急抽水才未發生師生觸電，盼里長和平理性溝通來解決問題，不要再惡搞下水道排水系統，以免發生撼事。

斗六高中家長會強調，校外水溝多次被惡意阻塞，有沙包、大理石板等異物，里長不能為了自家社區不淹水而堵塞排水溝，罔顧全校師生安危，況且排水渠道屬於公部門的公產，豈能私自用棧板回堵，此次學校損失近30萬元，該向誰求償？家長會建議學校提告求償。

施耀斐表示，斗六高中新宿舍完工後，排水直接排入一般溝渠，由於排水量太大，如遇到大雨，就造成台銀斗六分行及文化路與到圓環間住戶積水，台銀地下室還得用砂包防水、一般住戶家中入水可達卅公分，公所已數度行文斗六高中希望改善排水，但回應都是沒有經費，他不得以才請人用棧板堵住排水口，果然家戶就不淹水了。

施耀斐強調，他不知道斗六宿舍宿還有地下室，也不知道堵住排水口後，會造成斗六高中淹水，他已經聽從市長謝淑亞建議，以後不會再堵住排水口，但附近住戶如果再淹水，也請斗六高中出面處理。

淹水住戶表示，家中非老即殘，遇到淹水幾乎無法處理，年輕里長施耀斐還會用畚箕幫忙把水排出屋外。斗六市公所表示，因斗六高中高鄰近文化路上沒有排水箱涵，今年會設計規畫完善排水系統，將水引導至圓環排水系統，徹底解決問題。

斗六高中廚房大淹水。（斗六高中提供）

排水溝遭人放置棧板，導致斗六高中淹水。（斗六高中提供）

排水溝遭人放置棧板，導致斗六高中淹水。（斗六高中提供）

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