吳郭魚湖泊疫情 鄭文燦：應全數撲殺、完全補償

鄭文燦認為，針對湖泊疫情，農委會應祭出鐵腕，採取完全撲殺、完全補償政策。（記者邱奕統攝）

2017-06-18 16:14

〔記者邱奕統／桃園報導〕吳郭魚湖泊病毒擴大，市長鄭文燦今天到觀音區視察疫情表示，農委會防疫總局針對湖泊病毒疫情，不能因為不會感染人就輕忽，目前的防疫政策是不夠的，他認為，應該採取全面撲殺、完全補償的政策，才能避免疫情因隱匿擴大，並減輕養殖戶損失。

鄭文燦視察時，不少養殖戶紛紛向他吐苦水表示，疫情爆發後，現在魚都賣不出去，市場都沒有人要買魚，損失慘重；鄭文燦說，這次疫情是由養殖戶和市府農業局主動通報、送驗，目前二十三口埤塘都已送驗，除第一口埤塘有發生魚群暴斃，之後驗出陽性反應的五口埤塘都沒有魚隻死亡情形，且已針對受感染埤塘採取移動管制，養殖的魚不能上市，市府也會嚴加查驗，因此目前市面上流通的吳郭魚基本上都是健康的。

他說，農委會防疫總局目前針對疫情，只採取移動管制和消毒等防疫措施，這樣是不夠的，應該是只要有感染湖泊病毒的埤塘，全部的魚隻都應該一併清除，並全數補償，如此才不會有隱匿疫情的情形，也可減少養殖戶的損失。並挽救消費者的信心。

鄭文燦說，台灣的吳郭魚產業目前外銷很疲軟，養殖戶的損失很大，政府應該拿出鐵腕政策，完全補償，才是比較好的做法，不能說湖泊病毒不會感染人，就因此輕忽，消費者如果信心沒有了，市場賣不動，外銷又沒有出路的話，會造成吳郭魚養殖產業消失，這是很嚴重的問題，希望農委會拿出鐵腕政策，建立起完全撲殺、完全補償的政策。

鄭文燦表示，疫情爆發後，已經衝擊市場，也讓吳郭魚出現供過於求、滯銷情形，因此全數撲殺並不會衝擊市場供應情形。