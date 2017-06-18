大學生梅雨前助採 保玉荷包收成

大學生保住玉荷包收成。（許倫肇提供）

2017-06-18 16:10

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄玉荷包產季將結束，大學生於梅雨前助果農搶收，保住收成。

「感謝學生雨季前協助，讓本季略有收成！」大樹區玉荷包農許倫肇遇上本月1日、15日兩度梅雨鋒面，果實險受水患，所幸使用「農來趣」app，找來實踐大學、高雄第一科大及義守大學12名大學生協助採收，學生手腳靈敏，採收後裝箱宅配，5公頃玉荷包田幾乎沒農損。

農場位於佛光山旁，許倫肇今天（18日）說，這幾天下雨影響採收後整枝，還好保住果實，學生體力好，包裝紙盒動作快，農家保住整年收成，僱傭都愉快。

「農來趣」app有「打工神器」稱號，由高雄市府與高雄第一科技大學合作開發，學生透過介面媒合，解決農業缺工問題。市府估計，薪資每天約1千元，以美濃採野蓮每小時2百元最高，也有半天工作4小時，工時彈性大，高於最低基本薪資。

除了app，高雄市農業局今年也推出AgriMax農來趣LINE@群組，成員有5百名學生，學生於玉荷包採收季10天期間，傍晚後分級包裝、搬運貨，不影響課業，也不晒太陽。

許倫肇曾比較中國「妃子笑」與高雄玉荷包口感，他認為玉荷包Q彈含水、口感完勝，一口咬下爆漿不滴水，妃子笑卻會滴水，肉質差又不清脆，甜度也差，每台斤賣到人民幣60元，約台幣180元，比玉荷包A級還貴。