流行音樂製播開課 業界：水準先達標 才有辦法本土化

這次課程約30人參加，學員涵蓋業界資深導播、獨立音樂人和北市影音實驗高中學生。（記者張凱翔攝）

2017-06-18 16:26

〔記者張凱翔／台北報導〕北市文化局主辦「2017流行音樂節目製播國際工作坊」，邀請國際知名專業團隊BAMM.tv來台，為流行音樂製播工作者開課。課程總監漢森（Nicholas Hansen）表示，台灣音樂與文化本身程度已經很好，但還需要以音樂製作為主體的邏輯與技術做的高端（high end）節目推廣到全球；流行音樂教父倪重華表示，音樂節目要追上國際水準急不得，台灣人得先要有像樣的作品，才有辦法自己開辦本土專業課程、讓產業進步。

BAMM.tv是英國音樂新媒體國際視聽專業製作團隊，已製作超過275位藝人、3000首歌曲影音內容，也曾幫著名獨立樂團「Hello Nico」製作影音內容，這次開課以成音、攝影、導播課和實作為主。課程總監漢森表示，台灣流行、獨立音樂實力堅強，加上華語在世界接受度高，非常有利全球推廣，而且現在高品質影視器材價格也較親民，只要音樂圈、節目圈願意投資做出高品質的影視內容，加上吸收外國第一線的實務經驗，會很有幫助。

倪重華表示，台灣過去都是以歌唱節目為主，缺乏真正以音樂為主體的節目製作思維，讓專業音樂節目製作品質不佳，以像金曲獎每年聲音都做不好，就是沒有專業去理解錄音室、live house和室外演唱會其實都有不同的手法收音；另外，節目要好看也需要影像配合，每種音樂類型都有適合的鏡頭語言，嘻哈要有力道、民謠要從特寫捕捉音樂情緒，這次課程就是理解這些眉角。至於這些技術什麼時候可以本土化、用台灣老師來教？倪說這急不得，台灣至少要先做出國際水準的作品才有辦法教自己人。

上課學員桑姊表示，台灣在影視技術的教育上，缺乏系統性概念的培訓，在實務製作上遇到很多困難都是從錯誤中學習，但就算知道怎麼做，一旦換了其他團隊要配合或是跟國際人士合作，就會變得無法溝通，這堂課讓她從基本概念、專業術語到聲音製作的邏輯都學到很多。另外她也觀察到，國際專業人士會在前置作業細節上下很多功夫，這點也和台灣實務界「先做再說」很不一樣。