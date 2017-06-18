看見台江另類畢典 教師送3句話給學生

台江流域教師將「台江學」化為3句話，送給畢業的學生，做為護身符，一起來守護家鄉。（記者蔡文居攝）

2017-06-18 16:18

〔記者蔡文居／台南報導〕來自10餘所台南中小學教師及畢業生，40幾人今天下午齊聚台江總頭寮、十三佃，舉行台江流域教師工作坊，師生重回台江村廟，在興安宮大廟分享愛鄉護水的教學設計經驗，走讀十三佃鄭家老認識台江在地生活文化，希望將

「台江學」化為3句話，送給畢業的學生，做為護身符，一起來守護家鄉。

台江流域教師沈介文表示，安南區有海、有濕地，也有溪圳，生態文化十分多樣，住在這裡的孩子是幸福的，大家要好好把握在家鄉學習的機會，認識台江。

長安國小老師翁育民則從認識台江飛羽、鐵道、食水堀這3件事，鼓勵同學要有陸、海、空的視野，透過走讀，建立自己與土地的情感，這3件事希望同學好好謹記，像齊柏林一樣，「看見台江」，一起守護家鄉，守護台江這塊土地。

台江分校執行長吳茂成在會中鼓勵台江師生「善用台江文化及環境素養能力」、把台江流域學習的公民參與故事，做為一生的「學習履歷」，最後是傳承「保境護生」的台江人相放伴的文化信仰力量，共同守護台灣。

瀛海中學鄭智嶸同學說，今天透過課程才知道安南區古稱台江，有鐵道，還有吃水堀，之前都不認識，今天的課程很有意思，有點顛覆自己對台江的想像，老師分享離開家鄉前要知道的3件事很有道理，我們住在台江這麼久，應該要好好的認識台江家鄉特色，它的歷史與變化，這是自己今天參加這場工作坊的重要收穫。