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比去年還便宜 吃香蕉趁現在

香蕉進入盛產，比去年同期還便宜，縣府籲吃蕉正對時。（記者邱芷柔攝）

2017-06-18  16:09

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東全縣種植面積達4千公頃的香蕉，進入盛產期，目前每公斤拍賣價格維持在24.6元，比去年同期價格還低廉，為了幫農民行銷，屏東縣政府連續兩天在台北希望廣場辦理香蕉促銷活動，縣府農業處也表示，香蕉進入產季，品質優良價格合理，現在正是吃香蕉的好時機。

根據農產品交易資料顯示，香蕉今天拍賣均價為每公斤24.6元，與上個月每公斤48.4元價格少了近一半，也比去年同期每公斤26.7元還低。

農業處表示，連日降雨加速香蕉生長，目前屏東香蕉已經進入盛產期，雖然去年的霸王寒流和陸續幾個颱風影響，導致香蕉植株受損、產量減少，但在政府的輔導及農民努力復耕下，這2、3個月來香蕉產量已經趨穩，品質優良且價格合理，可以正常供應市場需求。

農業處指出，香蕉是屏東重要經濟果樹，主要種在萬巒、高樹、內埔、新埤等鄉鎮，在農民的細心照顧下豐腴飽滿，營養成分高且剝開後香氣誘人，縣府和縣農會合作，6月17、18連續兩天在台北希望廣場辦理香蕉促銷活動，搭配現場限定販售的香蕉牛奶，買氣相當熱絡，接下來除了持續在希望廣場辦理促銷，也會擴大佈點，讓全台消費者都能品嚐來自屏東的好味道。

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  • 屏東香蕉進入盛產期。（屏東縣政府提供）

    屏東香蕉進入盛產期。（屏東縣政府提供）

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