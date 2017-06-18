梅雨兩樣情 名間鄉運2度延期

2017-06-18 15:54

〔記者謝介裕／南投報導〕梅雨下不停，南投縣名間公所鄉運第2度被迫延期，並在官網公告延至7月8日辦理，也破了名間建鄉70多年來，1場鄉運延期2次的紀錄，反觀，南投縣「節能減碳『珍愛台灣』異國美食分享」活動，今日風雨無阻在名間鄉新住民之家熱鬧登場，新住民姐妹們端出自己拿手的料理，且食材都是就地取材，以實際行動展現低碳飲食及愛台灣之情。

名間鄉長陳文德表示，為了強化公所與社區之間情誼，今年鄉運特別以「運動城市嘉年華」為主題擴大辦理，原定6月4日登場，怎料梅雨造成全縣各地災情迭起，縣府當天無預警宣布停班停課，導致公所訂的1000多個便當無法退回，只能與業者商量並達成「慢慢消化」的共識，在公所同仁努力下，費時1個禮拜才將「便當債」還清。

由於公所員工可說是吃便當吃到怕了，氣象局一發布梅雨又將來襲，為避免重蹈覆轍，公所便提早在官網公告取消18日的鄉運，並延至7月8日辦理，屆時希望梅雨不要再來搗蛋，讓鄉運能順利成行。

南投異國美食飄香 新住民美味上桌

儘管今日天雨不斷，但「節能減碳『珍愛台灣』異國美食分享」活動，仍照常登場，雨勢也未澆熄新住民朋友熱情，吸引600多人參與，其中，不乏扶老攜幼全家總動員，除此，衛福部長陳時中、食藥署長吳秀梅、立委林靜儀、縣議員陳昭煜、名間鄉長陳文德等人，也都到場共襄盛舉。

馬來西亞出身的台灣新住民權益關懷協會理事長羅美玲說，同一種植物在不同國家往往有不同名稱，如馬來西亞食材「斑蘭葉」，在台灣便稱「七葉蘭」，且在台灣鮮少有人拿來入菜，希望藉此活動讓更多人認識，也鼓勵使用在地食材料理異國美食，減少食材載運落實節能減碳。

此次活動提供了10多種越南、印尼等國的特色料理，包括越南涼拌木瓜絲、空心菜、印尼咖哩等，令人吃的津津有味，縣長林明溱致詞表示，縣府對新住民十分重視，民政處也特別成立戶籍及新住民科，專責新住民事務，期讓新住民鄉親獲更好的照顧與服務。