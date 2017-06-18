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開辦9年 萬和美展作品首獲典藏

黃譓丞（左）的作品被典藏，萬和宮董事長蕭清杰向她道賀。（萬和宮提供）

2017-06-18  15:39

〔記者張菁雅／台中報導〕由萬和宮、萬和文教基金會主辦的萬和美展，今年邁入第9屆，並至第3屆起增設「收藏獎」，以激發參賽者創作動力，卻一直從缺。萬和宮董事會日前決定收藏第9屆西畫類第1名作品「一、二、三進」，成為萬和美展開辦以來首件典藏作品。

萬和美展至今9屆，為激發參賽者創作動力，第3屆起增設收藏獎，至第7屆獎金由3萬元提高至5萬元，卻但始終從缺。萬和宮董事會日前議審議第10屆萬和美展徵件簡章時，董事長蕭清杰提出今年西畫第1名作品「一、二、三進」，主題為神明遶境，畫作充滿動感與活力，且饒富鄉土色彩，值得收藏，獲得在場董事認同。

「一、二、三進」的作者是原生畫會會長黃譓丞，她從萬和美展第一屆開始，先後參加七屆，成績有起伏，第五屆曾獲第一名，第九屆再度掄元，寫下萬和美展兩度奪魁的新紀錄。

黃譓丞表示，「一、二、三進」呈現神明遶境活動，將靜止的視覺透過分析結構、縝密的佈局，以連續的形體進行動態的感覺，這是學習未來派畫家杜象作品「下樓梯的裸女」，作出動態式的結合。

萬和美展評審委員蔡正一、柯適中、袁國浩說，廟會活動最精彩的是巡街遊行，「一、二、三進」以神轎為中心，經由簡略有力的筆觸，使畫面充滿活力與動感，因此脫穎而出。

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  • 黃譓丞的作品「一、二、三進」獲萬和宮典藏。（萬和宮提供）

    黃譓丞的作品「一、二、三進」獲萬和宮典藏。（萬和宮提供）

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