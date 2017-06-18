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麻豆老鎮長故居被拆 文化局聲明表遺憾

2017-06-18  15:40

〔記者蔡文居／台南報導〕麻豆老鎮長故居被拆事件，引起外界關注。台南市文化局今天下午發表「重視自己家族的歷史榮光」聲明表達遺憾，並說明搶救過程及私有老屋保存的困境，強調私有老屋的保存，最大關鍵還是在於所有權人對於自己家族的歷史及榮光是否重視。私有老屋保存有其困境，並非公部門不作為。

文化局長葉澤山表示，文化局對於私有的老屋保存非常重視，合併之初即訂定了歷史街區振興自治條例，特別針對巷弄及老屋保存提供鼓勵的措施，例如老屋的修護補助每年上限80萬元、並協助老屋立面修復、老屋的再利用租金補貼每個月最多一萬元可連續補助三年，也補助民間推廣老屋保存再利用的計劃，這些措施這幾年來已經補助超過百棟老屋的修護及立面的整理。

葉澤山表示，因為私有老屋涉及人民的財產，政府無法任意強制處分，所以僅能提供奬勵的方式來鼓勵大家保存。有關麻豆張拔古宅，文資處接獲民眾提報，於上週即前往現勘，並與屋主達成本週率委員前往會勘的約定，但屋主卻未依照承諾，反而請拆除業者冒雨繼續拆除，令人非常遺憾。

他說，這是公部門在處理老屋保存上最大的困境所在，並非公部門不作為，而在於公部門不能任意處分私有土地及建物，只能進行道德勸說提供奬勵措施。

葉澤山說，所以私有老屋之保存，最大關鍵還是在於所有權人對於自己家族的歷史及榮光是否重視，台南市仍有非常多的老屋，未來需要大家共同來推動老屋保存的觀念，如此才能使眾多的老屋可以永續的保存下來。

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  • 麻豆老鎮長張拔古宅，已被拆除夷為平地。（立委陳亭妃提供）

    麻豆老鎮長張拔古宅，已被拆除夷為平地。（立委陳亭妃提供）

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