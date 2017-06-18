靜宜西文系畢業公演 觀眾感受西班牙風情

靜宜大學西文系畢業公演《愛恨公寓》，為大學生活劃下完美句點。（記者歐素美攝）

2017-06-18 15:18

〔記者歐素美／台中報導〕靜宜大學西文系改編「西班牙現代話劇之父」之稱的劇作家安東尼奧‧布埃羅‧巴耶豪的代表作《樓梯的故事》，進行《愛恨公寓》畢業公演，透過戲劇帶領觀眾感受西班牙語言、歷史、文化與文學的精髓，劇情高潮迭起、扣人心弦，為畢業生劃下完美句點。

靜宜大學西文系主任林姿如指出，台灣目前邦交國大多是西班牙語系國家，國人赴中南美洲投資發展逐年倍增，該系今年榮獲教育部學海築夢計畫136萬經費補助，將遴選24位學生赴西班牙及拉美等多國企業實習，以培養優秀的西語人才。

林姿如說，這次畢業公演希望展現學生西文學習及應用成果，讓大家瞭解西班牙語言、文化及文學作品。《愛恨公寓》改編自曾獲得西班牙洛佩德維卡戲劇大獎，被譽為「西班牙現代話劇之父」劇作家安東尼奧‧布埃羅‧巴耶豪的代表作《樓梯的故事》，該劇凸顯西班牙內戰期間及內戰後，貧窮、直率、純潔平民階層的生活及愛情故事，敘述上一代的情感恩怨，阻止孩子的相戀，最後，年輕人打破家庭束縛，勇敢相愛的故事，同時反映當時的政治、社會及經濟現況。

西文系四年級李若瑋擔任這次公演的總召，他說，從改編劇本、演員徵選、道具製作、服裝設計、排戲到公演，歷經1年時間，原本不熟識的2個班級同學團結合作，是一大挑戰，但公演結束後，聽到全場掌聲，一切都值得；四年級學生葉晉廷說，參與兩個班級合作的盛大活動，讓他瞭解在團隊中不管負責任何工作或角色，都需用心參與，才能讓活動圓滿落幕，感謝所有工作人員的付出，讓大家留下美好回憶。

靜宜大學西文系畢業公演《愛恨公寓》，為大學生活劃下完美句點。（記者歐素美攝）