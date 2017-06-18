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打造實驗教育基地 華德福新校舍109年啟用

新竹市府將打造完整的實驗教育新校舍基地，邀請陳永興建築師參與規劃設計，以人為本，以自然為師，預計109年啟用。（記者洪美秀攝）

2017-06-18  15:10

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市長林智堅說，市府已在茄苳交流道附近規劃設計華德福實驗學校新校地，佔地2.345公頃，並邀請陳永興建築師參與設計，將落實華德福翻轉教育理念，成為竹市實驗教育基地，新校舍109年啟用。

新竹市府將為實驗學校打造一個完整的學習環境，讓小一到國三的九年一貫實驗教育不中斷！林智堅說，華德福實驗學校是竹市第一所公辦公營，103年招生、105年第一棟校舍位在內湖國中旁的實驗學校，耗資2000萬元，此棟校舍還獲得今年國家卓越建設金質獎。

為讓實驗教育有充足的活動空間，市府已協調並取得茄苳交流道旁「東香段」2.345公頃用地，將打造全新校舍，預計投入超過2.9億元經費、邀請曾獲遠東建築獎的陳永興建築師參與規劃，期許成為竹市實驗教育的夢想園地。

市府教育處表示，華德福東香新校舍將以人為本，打造校園內的「微型城市」，新校舍會有廣場、集會堂、鐘樓、街屋巷弄、戶外劇場、農田水圳等，三層樓的多功能學習活動中心是校園慶典場域、頂樓設計是可行走的「綠屋頂」，草地會搬到斜坡式屋頂上，有如空中草原，讓學生可以奔馳嬉戲。

至於教室空間規劃，低年級在較低樓層，讓孩子可以親近土地，高年級則採閣樓設計。而手工及美術、烹飪、工藝等專科教室，會設置在校園森林間，落實「以自然為師」精神，孩子可以自立營造農具室、樹屋、茶軒。

華德福實驗學校校長王美珍說，東香新校舍整體設計融入華德福精神，以形線畫概念結合建築，加強學生空間的感知，未來可讓孩子獲得更完整的學習，從小一到國三不中斷。

市府教育處國教科表示，華德福實驗新校舍完成後，會以現階段內湖校區4個班級、105名學生優先使用為主，啟用後會新增小一一個班級，並保留20%名額給中低收入戶子女。至於現有的內湖段華德福實驗學校校地，未來可能回歸內湖國中使用，或改為非營利幼兒園，做最妥善的規劃。

新竹市府將打造完整的實驗教育新校舍基地，邀請陳永興建築師參與規劃設計，以人為本，以自然為師，預計109年啟用。（記者洪美秀攝）

新竹市府將打造完整的實驗教育新校舍基地，邀請陳永興建築師參與規劃設計，以人為本，以自然為師，預計109年啟用。（記者洪美秀攝）

新竹市府將打造完整的實驗教育新校舍基地，邀請陳永興建築師參與規劃設計，以人為本，以自然為師，預計109年啟用。（記者洪美秀攝）

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