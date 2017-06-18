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曾水淹千餘公頃 水利局整治三爺溪5年有成

三爺溪曾因排水瓶頸造成淹水面積達千餘公頃，南市水利局整治5年，已通過暴雨考驗，水利局長彭紹博表示，後續仍規劃多項三爺溪排水整治工程，易淹水面積大幅降低。（圖由南市水利局提供）

2017-06-18  14:53

［記者王涵平／台南報導］三爺溪曾因排水瓶頸造成淹水面積達千餘公頃，南市水利局整治5年，今年已通過暴雨考驗，水利局長彭紹博表示，後續仍規劃多項三爺溪排水整治工程，易淹水面積大幅降低。

水利局指出，三爺溪排水幹線全長約13km，是二仁溪河口段主要支流，由於集水區範圍都市化程度高，加上區域排水路坡降平緩及受限兩岸土地開發，通水斷面不足，因此豪大雨或颱風來襲時，仁德工業區常因三爺溪排水宣洩困難而發生淹水災害情事，101年5月暴雨造成淹水面積達1576公頃。

水利局表示，101~102年先行針對人口密集與工業區三爺溪主支流採「應急方式」整治，102~104年再針對局部地勢較低窪地區配置堤後排水工程，近2年再針對主流局部渠段進行浚深、拓寬、臨時加高（鋼版、太空包、石籠）。

三爺溪現況採分段應急治理方式整治，治水工程範圍涵蓋三爺溪鯽潭橋至五空段及三爺溪左岸各支流諸如大灣排水、太子廟中排、一甲土庫排水、仁德排水、上崙後壁厝排水、大甲排水等支流和堤後排水路、應急抽水站等。

彭紹博指出，另針對長期治水，在三爺溪瓶頸段（一甲排水出口至鯽潭橋）辦理護岸整治工程，並加速推動，仁德工業區及高速公路沿線長期積水問題可望紓解，105年9月27日暴雨淹水面積已降低至250公頃，治水成效明顯，後續規劃多項三爺溪排水整治工程（如萬代橋改建、歸仁高鐵分流等）。

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  • 三爺溪曾因排水瓶頸造成淹水面積達千餘公頃，南市水利局整治5年，已通過暴雨考驗，水利局長彭紹博表示，後續仍規劃多項三爺溪排水整治工程，易淹水面積大幅降低。（圖由南市水利局提供）

    三爺溪曾因排水瓶頸造成淹水面積達千餘公頃，南市水利局整治5年，已通過暴雨考驗，水利局長彭紹博表示，後續仍規劃多項三爺溪排水整治工程，易淹水面積大幅降低。（圖由南市水利局提供）

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