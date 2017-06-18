| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職Live》比賽因雨暫停 桃猿 1：1 悍將 阿富汗軍營又傳內部攻擊 7名美軍受傷送醫 巴拉卡公路坍方封閉 明中午恢復通行 PR 有線電視數位化 節目服務更多元
 首頁 > 生活

廢水直接排箱涵 北市環南市場挨罰3萬元

環南市場甲棟後方推積不少菜渣、垃圾，因近期下雨，不少廢水便隨著箱涵排入河川，造成污染。（記者張議晨攝）

2017-06-18  14:55

〔記者張議晨／台北報導〕北市最大的批發零售市場「環南市場」，遭民眾踢爆市場內的垃圾集中場廢水並未妥善處理，透過孔洞直接流入箱涵，再排入河中造成河川污染，北市環保局派員稽查發現，證實廢水直接流入地下箱涵排入河川。稽查大隊大隊長陳沼舟說，已請環南市場自治會在7月4日前重新接管，並開罰自治會3萬元罰鍰。

環保局上週六接獲民眾反映，週日即到場稽查，雖環南市場自治會出示水費單，表示污水排放都有納管，但稽查人員以食用的紅、藍色素當追蹤劑灌入截留槽和地面孔洞，並鑽進地下箱涵發現紅、藍色追蹤劑後，顯示廢水並未循衛工管線進到污水處理廠，而是流進箱涵直接排入河川，造成污染。

北市環保局稽查大隊第一中隊長盧信惠指出，因為廢水直接進入箱涵，已對水體造成污染，便依照《水污法》開罰3萬元，並要求環南市場將孔洞封閉，並完成污水接管，加強截流槽清潔，如未完成改善，將再開罰3萬至300萬元罰鍰。

環南市場清潔組組長卓建明表示，因環南市場正進行改建工程，造成垃圾場面積減縮，部分積水無法順利排除，有員工為讓積水順利排除，才在地面鑿洞排水。卓稱，鑿洞時並不知道下面就是箱涵，經稽查大隊指證後，也已將孔洞封閉，預計下週三天氣好轉後，會再發包改善排水孔道。

至於鑿洞時間。卓則表示不清楚，應是去年環南市場改建工程動工後，就有員工在地面鑿洞引水，推估廢水循箱涵流入河川已有超過半年以上時間。

廣告
  • 環保局稽查人員利用紅、藍色二種試劑追蹤廢水流向，發現廢水是並未進入衛工管線。（圖由台北市環保局提供）

    環保局稽查人員利用紅、藍色二種試劑追蹤廢水流向，發現廢水是並未進入衛工管線。（圖由台北市環保局提供）

  • 環南市場於垃圾集中場自鑿孔洞，垃圾汙水隨孔洞直接排入地下箱涵污染河川。（圖由台北市環保局提供）

    環南市場於垃圾集中場自鑿孔洞，垃圾汙水隨孔洞直接排入地下箱涵污染河川。（圖由台北市環保局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 市場廢水 廢水污染 環南市場
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
電鍋菜✧蠔油蒸雞翅
做甜點✧迷你費南雪
認識世界知名香料！
烤盤去油漬靠這招！
轉寄

標題：廢水直接排箱涵 北市環南市場挨罰3萬元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月18日‧星期日‧丁酉年五月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.