三然齋書法展 東勢客家文化園區展出

「三然齋書道會書法展」在東勢客家文化園區熱鬧開幕。（台中市客委會提供）

2017-06-18 14:02

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府客家事務委員會為展現山城客庄地區的人文藝術底蘊，豐富客家館舍特展的多元性，即日起至7月23日在東勢客家文化園區辦理「三然齋書道會書法展」，今天並邀請在地書法家鄭光倫、陳萬通現場揮毫題字，為書法展揭幕。

「三然齋書道會」這次在東勢客家文化園區展出近30幅作品，三然齋書道會長鄭光倫到場解說、介紹，帶領民眾深入了解書法筆墨所透露的先賢人生智慧與藝術美感，體會山城人文薈萃的知性色彩，台中市客委會主委劉宏基、委員李炫熙、魏坤文、陳銘儀、市政顧問劉坤增等到場共襄盛舉。

台中市客委會表示，「三然齋書道會」創會理念為盡其當然、不惑偶然、順其自然。會長鄭光倫以儒家為基礎、道家佛法求圓滿的信念教授書法，學員涵蓋老、中、青、少四代。

台中市客委會主委劉宏基表示，東勢客家文化園區是台中市山城區的客家館舍代表，也是浪漫台三線上重要的樞紐，市府今年在園區辦理多項藝文活動，包括茶席品茗、攝影展、書畫及書法展等，均獲得民眾熱烈響應，希望這次透過書法藝術之美，帶領遊客更進一步走近客庄，體認客家人文藝術風采。