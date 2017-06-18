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亞太組樂團自創畢業歌 唱出笑與淚

王巍憲（左）、朱婉禎（中）、張瑞宏（右），3人自創4首歌曲，送給自己也送給學校。（記者許展溢攝）

2017-06-18  13:39

［記者許展溢／苗栗報導］畢業季到了，苗栗縣頭份市亞太創意技術學院數位媒體設計系3位學生自組「LION PILL」樂團，以「彩虹」為題，自創4首畢業歌曲「謝謝你的愛」、「亞太‧懷德」、「我不夠勇敢」及「好青春」，每一首歌曲各自代表著不同顏色及意義，唱出大學生涯歡笑與淚水。

拋開傳統耳熟能詳畢業歌， 亞太數位媒體設計系王巍憲、朱婉禎、張瑞宏，3人一起自編詞曲、自唱、自演，更是自拍MV，不僅在校內取景，還遠赴花蓮拍攝，製成畢業專輯，用隨身碟方式收入，並裝在小木盒裡。

朱婉禎說，歌曲放在隨身碟裡，收到的人可以重複利用。另外，「我不夠勇敢」意味著紅色（生命），「好青春」就像橙色（療癒）、「謝謝你的愛」則為藍色（和平），最後「亞太‧懷德」代表著紫色（精神），4首歌曲各代表著不同意義。

「哭一年、笑一年…...一轉眼過了4年，曾經的執著都慢慢走遠」、「不要怕孤單，我正伸出雙手。不要怕失敗，就隨便的遊走。」王巍憲、朱婉禎及張瑞宏今天上午自彈自唱表演「亞太‧懷德」，動人旋律及感性歌詞，感動不少現場師生。3人強調，這是一份送給自己也給學校的禮物。

王巍憲說，「亞太‧懷德」是回顧校園生活點滴，提到渾噩睡到中午的往事，幸好後來加入學生會，時間才沒白費。尤其學校即將改名，心中充滿期待，希望學弟、妹能開心面對將改變校園風貌，並從自省中得到力量。

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  • 苗栗縣頭份市亞太創意技術學院數位媒體設計系3位學生自組「LION PILL」樂團。（記者許展溢攝）

    苗栗縣頭份市亞太創意技術學院數位媒體設計系3位學生自組「LION PILL」樂團。（記者許展溢攝）

  • LION PILL樂團，以「彩虹」為題，自創4首畢業歌曲，並用隨身碟方式收入，裝在小木盒裡。 （記者許展溢攝）

    LION PILL樂團，以「彩虹」為題，自創4首畢業歌曲，並用隨身碟方式收入，裝在小木盒裡。 （記者許展溢攝）

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