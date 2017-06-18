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西語系女大生不簡單 外籍官員把兒子介紹給她

淡江大學西班牙語文學系三年級學生曾怡潔（左）目前在移民署實習。（記者王冠仁翻攝）

2017-06-18  13:46

〔記者王冠仁／台北報導〕淡江大學西班牙語文學系三年級學生曾怡潔，外語能力佳又熱心助人，她從高中時就多次擔任海外志工，曾去過中國、泰國和斯里蘭卡服務，目前更在移民署實習。她在移民署實習期間，偶然遇到巴拉圭駐台大使館官員的家屬，並幫忙解決問題，成就一段國民外交。

移民署指出，駐台的巴拉圭大使館國防武官米路易（Luis Florencio Miranda Gonzalez），他兒子路易斯（Luis Antonio Miranda Kunert）大學畢業後，因為嚮往中華文化隨父親來台進修，不過因為不熟台灣法令，路易斯不曉得如何申請就學簽證延期。

日前米路易趕往移民署詢問，但他英文有口音、講西班牙文又沒人聽得懂，與移民署人員雞同鴨講之際，恰好遇上會西班牙文的曾怡潔；曾怡潔不僅順利聽懂米路易的問題，更幫忙他申辦手續。

移民署說，米路易曾怡潔對印象深刻，更介紹兒子路易斯讓她認識，希望曾怡潔能教兒子中文。而個性活潑的曾怡潔，帶領人生地不熟的路易斯參觀台灣豐富的風土景點、品嚐地方小吃之外，也常和他用中文聊天，讓路易斯來台半年，中文程度突飛猛進，讓米路易與路易斯這對父子檔，對曾怡潔讚譽有加。

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  • 淡江大學西班牙語文學系三年級學生曾怡潔（右1）帶朋友，與駐台巴拉圭大使館國防武官米路易的兒子路易斯（右2）一起體驗台灣風情。（記者王冠仁翻攝）

    淡江大學西班牙語文學系三年級學生曾怡潔（右1）帶朋友，與駐台巴拉圭大使館國防武官米路易的兒子路易斯（右2）一起體驗台灣風情。（記者王冠仁翻攝）

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