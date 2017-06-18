認助人拉一把 他9月將赴美名校求學

2017-06-18 13:39

〔記者張議晨／台北報導〕人窮志不窮！25歲的清華大學醫學科學系生林朋霖，國中時因家中負債，常為躲避債主舉家搬遷，最窮時一家4口還曾靠著1碗「粉圓冰」果腹。但林並未被環境打倒，靠著認助人邱淑治幫助，一路考上建國中學、清華大學，今年初更申請到美國哥倫比亞大學研究所，9月將赴美攻讀碩士。教育局今安排林朋霖與邱淑治相見，2人相互擁抱，個性木訥的林還對著邱說「謝謝邱阿姨！」場面溫馨動人。

林朋霖說，小時候父親在中國經營塑膠工廠，家中衣食無缺，但國中時父親經營的工廠失敗，導致家中負債累累，搬回台灣後，一家人常因繳不出房租而居無定所，也曾為躲避債主而數次搬家，1年搬家2、3次成為常態。

林朋霖回憶，有次家裡經濟困難，整間房子只找得到20元，剛好家人路邊看到粉圓冰特價，1家4口就靠著那一碗「粉圓冰」當作一餐果腹。

不過，家中困難並未打倒林朋霖，沒錢出去玩就待在家中念書，即使國中時搬家10多次，但他仍勤學考上建中；高中時獲得北市教育局認助清寒學生基金會協助，及邱淑治的鼓勵，讓他暫時脫離3餐不繼生活，專心課業。

就讀清大時，林朋霖跟隨教授研究的論文登上國際期刊，並因此申請到國際研討會的獎助金，也曾受邀到維也納發表論文，這趟旅程也開啟了他對生物統計研究的興趣。清大畢業後，他在台大醫院核子醫學部當研究助理，今年初順利申請到美國哥倫比亞大學生物統計研究所，邱淑治也將繼續認助林朋霖，讓他學業上暫無後顧之憂。

林朋霖說，認助金也許對其他家庭而言或許是小錢，但對我們家來說，卻是一筆大錢。林說，因為有社會的協助，他會不斷鼓勵自己「要更努力，不要辜負他人的期待」。

認助清寒學生基金會成立20年，迄今已認助1300名學生，林朋霖也是基金會成立以來，首位赴美留學的認助生。教育局長曾燦金說，盼透過基金會幫助，減輕孩子生活上的負擔，讓他們能專心就學，日後可成功翻轉家中經濟。