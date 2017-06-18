10年仍等不到！社福機構批中央補助形同虛設

屏東內埔鄉迦南身心障礙養護院，等了10年等不到中央核定補助新院建院，怒批中央補助形同虛設。（記者邱芷柔攝）

2017-06-18 13:26

〔記者邱芷柔／屏東報導〕為了解決國內身障者安置機構不足問題，中央推動社會福利事業補助計畫，但近年政策轉向社區型日間照護型態，壓縮對社福機構的補助，10年前開始推動建院的屏東內埔鄉迦南身心障礙養護院，等了10年等不到中央核定補助，怒批中央補助形同虛設。

「這況狀好像騙婚一樣，喜宴辦了、聘金收了，新娘卻說不嫁了！」迦南養護院主任杜佳樺說，迦南第1次申請時，中央全年預算有1億多元，今年中央卻回應全年預算僅有2千多萬元，希望迦南明年再提出申請，一年拖過一年，預算編列卻逐年下修，根本虛設補助。

杜佳樺指出，屏東縣的身障機構滿床已經不是新聞，迦南從10年前開始推動新院建院計畫，希望協助身障者的安置問題，新建養護大樓總工程款需6820萬元，預計有80個床位，迦南自籌款購置土地並向各界募款籌得4千多萬元，依中央補助計畫將可獲2470萬元補助款，但10年來3次向中央提出計畫爭取補助，卻都得到「沒有錢」回應。

縣府社會處長劉美淑指出，中央現行致力推動長照與「身心障礙者社區日間服務據點」，目前縣內也有20餘處身障社區服務據點，針對縣內身障機構滿床，現行做法是將有安置需求者轉介至護理之家，對象如為65歲以上長輩則轉介到老人機構，在中央鼓勵推動的社區據點外，多方面著手讓縣內身障照護能更完善。

社會處身障科長田禮芳表示，社區據點能協助中高齡身障者留在家中及社區生活，加強生活自理與自我照顧能力，延緩退化、老化同時減輕照顧者壓力，但身障者分成很多類型，大致分為肢體障礙、智能障礙，另有重度失能與癱瘓者，機構安置與機構內專業教保員功能是據點無法取代的。

田禮芳說，目前全縣身障人口約有5萬多人，極重度、重度者有1萬4千多人，縣內共有7家全日型養護機構，提供約700個床位，各機構收容不同類型的身障對象，目前除了迦南的建院計畫外，還有創世歸來新院及仁愛堂在麟洛的新據點等，縣府都會加強輔導並積極協助爭取各方與中央支持。