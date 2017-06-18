寵物美容師涉毆打犬隻 開罰1萬5千元

2017-06-18 12:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市動保處日前接獲板橋區寵物美容店老闆檢舉，表示店內聘用的2位美容師惡意虐待犬隻，以熱溶膠條毆打致流血。動保處啟動調查並約談涉案人，2位美容師坦承管教過當，將依動物保護法第30條規定，開罰1萬5000元。

今年5月9日，動保處接獲板橋區陳姓寵物美容業者陳情，指稱4月22日透過遠端監視系統觀看店內工作情形，發現美容師對店內美容示範犬choco做出粗魯的捕捉動作，於是調閱每日監視畫面，竟發現美容師以熱溶膠條毆打choco及其他店狗，choco甚至遭毆打致流血，所幸其餘店狗無大礙。陳姓業者認為此舉不當，擷取影片向動保處檢舉，並立即開除2位美容師。

經動保處約談，美容師供稱當時因店狗在工作中不斷吠叫，打牠是為了管教動物，不是無故毆打犬隻，對於不小心將choco打到流血，當下立即幫忙止血，並持續關心choco狀況。

動保處長陳淵泉表示，美容師犬隻做出不當毆打動作，捉捕行為過於粗魯，確實可能造成動物傷害，即便基於管教立場，這種行為也不恰當，身為寵物美容師，應對動物有足夠耐心。

陳淵泉說，動物保護法第30條規定，故意傷害或使動物遭受傷害，可開罰1萬5000元至7萬5000元罰鍰，因2位美容師為初犯，將處以1萬5000元罰鍰。若造成動物死亡者，最高可處2年以下有期徒刑，併科20萬元至200萬元罰金。