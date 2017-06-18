環保機械賽 高中生讓世界看到台灣的努力

新竹市實驗中學雙語部一群高中生，參加以色列的國際機械競賽，獲得全世界第三名，以色列駐台代表30日還會到學校頒獎及演說，肯定台灣學生的科學實力，這群學生也用機械與環保，讓世界看見台灣。（圖擷取自競賽影片）

2017-06-18 11:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕「不一樣的青春、用環保機械賽將台灣推向全世界！」新竹市科學園區實驗中學雙語部學生日前參加以色列理工學院主辦的國際魯比高堡機械競賽（Rube Goldberg），獲全球第三名，利用機械原理，將環保議題融入競賽中，展現台灣高中生的科學實力，以色列駐台代表游亞旭Asher Yarden卅日更將到學校頒發並發表演說。

實驗中學表示，以色列理工學院（I srael Institute of Technology）是全球知名的理工大學，與美國麻省理工學院和英國帝國理工學院齊名。實驗中學參賽學生是今年台灣唯一代表參賽學校，而魯比高堡機械是一種經過設計的機械組合，機器設計是由繁雜的零件組成，利用繁複的操作方式將零件的功能一環一環連結起來，而機器的目的是完成一個或數個簡單的功能。

參賽者除要活用物理、化學觀念與機械運作原理，還可以訓練系統思考與解決問題的能力，更重要的是創意思考與創造力的培養。實驗中學雙語部11年級學生李先勇、辜惟亮、陳家慶、馮琛原、黃紘、洪子凡、金亨鎮，今年2月開始，以1個月時間，課後及連續假期趕工，歷經多次失敗與討論並修正錯誤，終於在報名期限截止前，完成這項比賽作品。

學生以「世界地球日」為主題，融入台灣童玩特色，展現台灣文化與創意的設計，獲得國際評審青睞。學生所用的材料都是取材學校資源回收室，將回收物變成機械設計原理的物品，透過機械影片，傳達空氣汙染、廢水排放、濫砍濫伐、土石流等環保議題，更提倡5R的環保概念，像是循環利用、再生能源、物盡其用、減少慾望、拒絕浪費，且在影片最後，強調會具體實踐環保，影響他人，守護家園。

實驗中學表示，學生們優異精采的表現獲得以色列評審肯定，學生從競賽展現國民外交，讓世界看到台灣對環保科學的努力。

競賽獲獎影片︰