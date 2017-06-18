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疼惜土地、囝仔 種子手作義賣助家扶

高公局南工處今日在福高東山服務區義賣種子手作作品，所得全數捐贈北台南家扶中心助學金，以疼惜土地的心疼惜弱勢學子，希望民眾踴躍響應。（記者王涵平攝）

2017-06-18  10:51

［記者王涵平／台南報導］高公局南工處今日在福高東山服務區義賣種子手作作品，所得全數捐贈北台南家扶中心助學金，以疼惜土地的心疼惜弱勢學子，希望民眾踴躍響應。

高速公路局南區工程處總務課長丁小莉表示，104年南工處開始設置種子概念館之後，希望種子也能發揮更大用處，因此結合種子手作老師創作的作品義賣，所得就全數捐贈北台南家扶中心助學金，幫助弱勢學子向學，義賣作品琳瑯滿目，從單純種子創作到各種吊飾、裝置藝術等，歡迎大家能夠響應。

義賣活動結合紅結樂團演出募款，今日上午9時至下午4時，26位手作老師、志工在福爾摩莎高速公路東山服務區服務台旁設攤，有鄭慈靜老師畫作以及王小杏、嚴明等老師的精緻種子作品，現場也有種子串、包中（粽）拼布吊飾及狐尾梠吊飾等DIY活動。

南工處督導林芳如表示，種子概念館主要是以生態、環保為目標，提醒大家珍惜自然資源，透過種子手作創作義賣，也能重視偏鄉兒童教育的重要性，平時週四會在種子館創作研習，歲末有例行的義賣募款，今天特別與南仁湖集團加場舉辦種子義賣活動，希望各界有更多機會認識果實種子。

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    高公局南工處今日在福高東山服務區義賣種子手作作品，所得全數捐贈北台南家扶中心助學金，以疼惜土地的心疼惜弱勢學子，希望民眾踴躍響應。（記者王涵平攝）

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