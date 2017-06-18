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硬擠公車被門夾 大媽反嗆乘客沒水準、醜八怪

2017-06-18  11:53

〔即時新聞／綜合報導〕上下班、學尖峰時刻，乘坐大眾運輸，不免人擠人，下雨天更不用說。台中市就有1名年約40歲婦人，日前搭公車時，疑因車內擁擠，硬是上車，不慎被車門夾到，一氣之下，遷怒、飆罵車上乘客。

1名網友指出，16日下午5時許，他坐在一輛往統聯轉運站的公車上，因司機不小心夾到這名太太，讓她忍不住大罵，先是要後面的同學往後，但後方已無位置，「那位太太還堅持說，都是你們這些學生不往後退！」

起初車上乘客聞言一語不發，但婦人越罵越難聽，直呼「你們這些學生是怎樣，像學生嗎？」並陸續出現侮辱字眼、人身攻擊、動手推人等不當舉動。

影見中可見，車上疑有民眾因不滿婦人態度不佳，憤而與其互罵，對方大聲怒嗆，婦人回「你吃藥啦」、「你真的是流氓欸」、「長得就醜八怪」，還對著一旁女生痛斥，「尤其是你這個女生，腳被夾到斷掉你才會知道啦，你心這麼狠，以後交不到男朋友啦，醜八怪」，女生回嘴「好啦好啦，整車你最漂亮」。

婦人仍不罷休，繼續咆哮，另名男生受不了怒吼，「要不要坐計程車啦，不然你要怎樣，指指指」，婦人嚇到呆掉，愣愣地說，「你有病是不是啊」、「你去看身心科，回家吃藥啦」、「不然將來出社會，人格分裂，這些女生也是，真的是有病，有病還搭公車」，甚至遷怒整車的人，稱其沒水準、沒品味。

網友表示，「夾到腳是司機的問題，罵這些學生是有事嗎！遷怒也太誇張了！」、「司機也不是故意要夾她的」、「全車你問題最多要不要下車啊」、「聲音已經夠尖銳了，講話更是尖酸刻薄」、「誰的媽媽快來認領」。

YouTube影片連結：

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  • 台中市有名婦人（紅圈處），日前搭乘公車時，硬擠上車、不慎被車門夾到，憤而飆罵整車乘客。（圖翻攝自YouTube影片）

    台中市有名婦人（紅圈處），日前搭乘公車時，硬擠上車、不慎被車門夾到，憤而飆罵整車乘客。（圖翻攝自YouTube影片）

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