中捷綠線軌道鋪設完成 電聯車測試中

台中捷運綠線軌道全線鋪設完成。（台中市政府交通局提供）

2017-06-18 10:39

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運綠線5月已完成全線軌道鋪設，並展開電聯車至高架橋樑動態測試，而高架段機電系統的安裝與測試陸續施作中，預計今年暑假，民眾就可看見電聯車奔馳高架軌道進行各項測試。

交通局強調，捷運綠線的軌道設計可降低列車經過時的振動與噪音，乘坐更舒適，也減輕對周邊環境的影響。

台中捷運綠線全線長約16.71公里，去年6月完成全線高架橋樑吊裝工程，全線4萬4511公尺軌道今年5月也陸續鋪設完成。

交通局長王義川表示，捷運綠線採鋼軌鋼輪系統，軌道工程施作方式與傳統軌道不同，全線採用「連續長焊鋼軌」，將每支18公尺長的鋼軌載運至捷運工地，再以10至11支鋼軌為1單元進行鋪設，接著利用電阻火花焊及鋁熱焊劑，以高壓電流和攝氏破千度高溫焊接成無縫的連續軌道，不同於伸縮縫鋼軌，「連續長焊鋼軌」可有效消除列車經過時所造成的振動及噪音，同時提升舒適度。

另外，轉彎處設置浮動式道床軌道，承載軌道的道床兩側及下方設置的墊片，可發揮車子「避震器」的效果，降低20至45分貝的噪音。王義川強調，捷運綠線首度運用可動式岔心的道岔系統，進一步降低車輪通過岔心時的衝擊與噪音，讓捷運列車運行時更安靜。

王義川指出，軌道全線鋪設完成後，供電系統布纜作業正陸續進行中，預計7月主線段可進行第三軌正式送電，民眾可望於暑假期間看見電聯車在高架軌道上行駛測試。

交通局也說明，捷運綠線採用第三軌供電系統，在既有電聯車行走的軌道旁加上一導電軌，可提供750伏特直流電傳導至電聯車的集電靴，轉化為電聯車的行駛動力來源，不同於高鐵及台鐵的架空電纜集電弓系統，不需要在沿線設置大量高架電桿及電纜，可減低對沿線景觀的影響。