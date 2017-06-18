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金虎爺路跑雨中登場

金虎爺全國路跑雨中登場。（新港奉天宮提供）

2017-06-18  09:35

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕「2017跑出金虎爺」全國路跑賽，今天一早冒雨登場，做完熱身操後，12.5公里組選手於6時率先開跑。

「跑出金虎爺」分為12.5公里及5公里，沿途經板頭文化交趾藝術村、頂菜園鄉土館及田園等，超馬三太子也首次參加12.5公里組，5公里組則有新港奉天宮金虎爺會成員肩抬虎爺公參與。

比賽結果，12.5公里男子組第一名陳秉豐、第二名李銘勝、第三名黃文良，女子組第一名蘇鳳婷、第二名張芷瑄、第三名林于馨。

5公里男子組第一名林家誠、第二名吳睿軒、第三名劉丞恩，女子組第一名楊睿慈、第二名王詠萱、第三名吳孟恆。

為了讓參賽者可以品嚐新港在地的美味，主辦單位奉天宮特別與新港名產店家合作，每位報名選手都可以拿到一張兌換卷，至指定店家免費兌換新港名產。同時參賽者附贈一張摸彩卷，最大獎是由耕興公司總裁黃文亮贊助的耕興股票一張（市值約16萬元），幸運兒為來自雲林虎尾的李嘉雄。

金虎爺全國路跑，選手冒雨參加。（新港奉天宮提供）

新港奉天宮金虎爺會成員肩抬虎爺公參加路跑。（新港奉天宮提供）

超馬三太子首次參加金虎爺全國路跑。（新港奉天宮提供）

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