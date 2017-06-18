Apple授權螢幕維修先跑 當天完修僅1/3價

2017-06-18 08:45

〔記者陳炳宏／台北報導〕過去台灣果粉螢幕破掉，回授權維修中心常要花上萬把塊錢維修，事實上是換整新機，因此有網友說，到香港Apple直營店，可以僅修螢幕，費用差一半，如今Apple直營店即將在台北101開幕，而國內「神腦數位台北信義Apple授權維修中心」，也率先取得Apple授權iPhone LCD維修服務，除了擁有Apple原廠「螢幕救星Horizon」設備伺候，維修價格也下殺為原來的1/3，iPhone 7 Plus螢幕維修僅需5500元。

維修中心陳店長表示，Horizon上週才抵台，雖然總公司先前有提到過將導入iPhone螢幕維修業務，但詳細內容卻一直保密，目前整個維修中心6位維修工程師中，僅有3位同仁曾前往中國受過相關維修訓練。

曾前往中國受訓的工程師甯先生表示，因為是台灣首部Horizon，所以培訓課程在中國進行，之後台灣相關訓練應該會在台灣進行，而訓練教材也已經中文化，講課也是中文，甯先生說，上課時才第一次聽到有螢幕救星這種設備。

甯先生說，之前如果客戶螢幕摔裂，是直接寄往新加坡，台灣並無法處哩，來回得花上3到5個工作天，去年11月開始，才開始提供維修螢幕，不過相對的維修天數就比較長，要10到12個工作天，現在如果在神腦數位維修中心，符合顯示器維修條件的話，約2-4個小時內可以完修。

雖然神腦數位有全台第一台Horizon，但絕對不會是唯一的一台，甯先生說，未來應該會有更多授權維修中心引進這項維修技術與設備。

至於螢幕破裂在坊間有人是直接採切割玻璃後，將玻璃替換掉，但Apple原廠做法卻不是，甯先生說，Horizon作法是將整個顯示器模組換掉，過去如果是在坊間更換螢幕，有可能Touch ID（指紋辨識模組）更患後無法使用，但原廠就是有自己一套技術，換完螢幕後可以與Touch ID重新配對綁定，不用擔心指紋辨識失效。

陳店長說，坊間維修螢幕時，店家都會先聲明，更換完後指紋辨識會失效，原廠維修好處，除了繼續享有原廠保固外，也會確保組件可以正常使用，而且至少會從維修起算保固90天。

甯先生說，以iPhone 7 Plus換整新機而言，價格是14,500元，但是如果是維修螢幕，價格是5,100元，價差2/3，不過目前Apple僅開放iPhone 6s以後機種螢幕維修給神腦數位，較舊機種還是得等Apple直營店開幕，不過起碼也要iPhone 5以後機種才能修。

甯先生說，目前收件最常看到的是螢幕破裂，對消費者而言，能維修的情形就兩種，整新機禍患螢幕，如果機器毀損得太離譜，兩者都不行時，那就只能請消費者將機器帶回去。

當然如果報價消費者認為不合理，那也可以自行跟蘋果克服申訴，例如螢幕破裂，手機也變形，那就只能換整新機。