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週三脫離梅雨鋒影響 氣溫大幅回升

吳德榮在表示，17日是「第二波」典型梅雨鋒降雨最多的一天，但與「第一波」梅雨鋒在2日和3日的降雨比較起來，略遜一籌。（圖擷取自洩天機教室網站）

2017-06-18  08:57

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今、明（18、19日）2天受到滯留鋒面及西南氣流影響，全台各地易有大雨或豪雨發生。氣象專家吳德榮表示，今、明梅雨鋒緩慢北移，西南氣流持續影響，大氣很不穩定，要注意在其間所發展出的中、小尺度對流系統，伴隨的劇烈天氣。

吳德榮在「洩天機教室」發文表示，17日是至目前為止，「第二波」典型梅雨鋒降雨最多的一天，但與「第一波」梅雨鋒在2日和3日的降雨比較起來，略遜一籌。

吳德榮說，週二（20日）梅雨鋒將逐漸移至北部近海，天氣仍不穩定，局部地區仍有較大雨勢；週三（21日）南方氣團逐漸增強，鋒面北退至北部海面，西南氣流仍強，迎風面有陣雨，其他地區天氣明顯緩和，午後有局部短暫陣雨，已脫離梅雨鋒的直接影響。

吳德榮表示，週四至下週日（22至25日）西南部容易有淺對流發展，帶來局部短暫陣雨，其他各地天氣好轉，午後有局部短暫陣雨的機率。吳德榮提醒，週三（21日）起氣溫大幅回升，週四（22日）至下週日（25日）天氣悶熱，北部白天高溫都將升至35度以上，要防中暑。

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