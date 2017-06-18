06/18 各報重點新聞一覽

2017-06-18 06:20

自由時報

永豐金違法放貸 何壽川聲押

台北地檢署偵辦永豐金控超貸案，檢察官前晚徹夜複訊後，認為永豐金董事長何壽川、永豐餘土地開發部經理張金榜、三寶建設董事長李俊傑之妻廖怡愍，涉違反證券交易法特別背信罪，涉嫌重大，且有串證、滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

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幫我看世界… 癌童捐眼角膜 親簽器捐同意書 助兩人重見光明

七歲，應該是享受童年的快樂時光，奕享卻因為罹患癌症，在醫院忍受痛苦療程，天天在對抗病魔中度過，但小小年紀的他從不喊苦，甚至決定萬一自己不在了，要將器官捐贈給有需要的人；今年一月他到天上當小天使了，他那一雙眼睛的眼角膜，成功讓兩個人重見光明，遺愛人間！

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菲貨輪撞神盾艦 美軍7失蹤

日本時間十七日凌晨兩點廿五分，美國海軍第七艦隊神盾艦「費茲傑羅號（Fitzgerald）」，在橫須賀港西南方一○三公里處的外海，與菲律賓籍貨櫃輪「ＡＣＸ水晶號（ACX Crystal）」因不明原因碰撞，造成軍艦上包括中校艦長班森在內多名官兵受傷、七人下落不明。費茲傑羅號隨後被拖回橫須賀港，美、日兩國派飛機與水面艦，持續搜救失蹤的七人。

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蘋果日報

永豐總裁何壽川 聲押禁見

台北地檢署偵辦永豐金涉嫌超貸三寶建設50億元案，前天大舉搜索永豐金控總部，及永豐餘集團總裁、永豐金董事長何壽川的住所一品苑，並同步約談何等人，經漏夜偵訊，認為永豐金海外孫公司放貸前疑涉不實鑑價，放水助三寶董座李俊傑的紙上公司申貸，何等人涉最重刑責10年的《證交法》背信等罪嫌，加上李滯留中國未到案，北檢昨將何、李妻廖怡愍和永豐餘經理張金榜聲押禁見。

10年最慘 鹿港淹60公分

梅雨鋒面與西南氣流昨雙重夾擊中南部，造成彰化八卦山麓一戶民宅被土石流衝入，屋主驚險逃生；鹿港發生10年來最嚴重水患，水深逾60公分，民眾苦不堪言；南橫公路便道遭溪水沖斷，高雄山區發布土石流警戒，撤離逾4千人；另台鐵內灣支線土石崩塌，列車迎面撞上樹木，幸40多名旅客未受傷。氣象局提醒今鋒面北移，北部會有大雨，中南部應嚴防豪大雨。

聯合報

開幕倒數 世大運網球館也漏水

台北世大運開幕倒數計時，繼一點二億元整修的天母棒球場年初漏水，耗資十九點五億元打造的世大運台北市網球中心，其中的網球館在這幾天連續下雨後也多處漏水。台北市議員謝維洲趕往勘「災」拍照貼臉書，批鉅資打造的世大運場館遇雨則漏，很掉漆。

菲貨櫃輪撞上 美驅逐艦重傷

美軍勃克級神盾驅逐艦「費茲傑羅號」十七日清晨在日本附近海域跟噸位為其三倍多的菲律賓籍貨櫃輪「ＡＣＸ水晶號」相撞，造成美軍七人失蹤，至少三人受傷。在事故發生後，美日兩國出動了船隻和飛機持續搜尋七人的下落。

中國時報

台對大陸打封鎖戰、消耗戰 柯文哲：斃敵一千 自損八百

兩岸關係急凍，台巴斷交後，蔡英文總統更親上火線發表對北京當局的強硬談話。台北市長柯文哲17日直言台灣對大陸打封鎖戰、消耗戰不太容易，往往是「斃敵一千，自損八百」，雙方關係若太緊張，最後很難有轉圜餘地。

深夜遇見別嚇到 北市無人巴士8月試行

隨著無人駕駛技術發展，國內外陸續在封閉區域推出無人駕駛巴士，不過，台北市政府今年8月打算在午夜公車收班後的離峰時段，選擇信義路或仁愛路公車專用道，開放空間試行「無人巴士」，由機器取代駕駛司機，在一例一休的衝擊下也可減少人力，將經過3個月測試後，再考慮是否讓無人巴士上路。