| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北台灣雨勢明顯 21縣市豪、大雨特報
 首頁 > 生活

06/18 各報重點新聞一覽

2017-06-18  06:20

自由時報

永豐金違法放貸 何壽川聲押

台北地檢署偵辦永豐金控超貸案，檢察官前晚徹夜複訊後，認為永豐金董事長何壽川、永豐餘土地開發部經理張金榜、三寶建設董事長李俊傑之妻廖怡愍，涉違反證券交易法特別背信罪，涉嫌重大，且有串證、滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

詳見永豐金違法放貸 何壽川聲押

幫我看世界… 癌童捐眼角膜 親簽器捐同意書 助兩人重見光明

七歲，應該是享受童年的快樂時光，奕享卻因為罹患癌症，在醫院忍受痛苦療程，天天在對抗病魔中度過，但小小年紀的他從不喊苦，甚至決定萬一自己不在了，要將器官捐贈給有需要的人；今年一月他到天上當小天使了，他那一雙眼睛的眼角膜，成功讓兩個人重見光明，遺愛人間！

詳見幫我看世界… 癌童捐眼角膜 親簽器捐同意書 助兩人重見光明

菲貨輪撞神盾艦 美軍7失蹤

日本時間十七日凌晨兩點廿五分，美國海軍第七艦隊神盾艦「費茲傑羅號（Fitzgerald）」，在橫須賀港西南方一○三公里處的外海，與菲律賓籍貨櫃輪「ＡＣＸ水晶號（ACX Crystal）」因不明原因碰撞，造成軍艦上包括中校艦長班森在內多名官兵受傷、七人下落不明。費茲傑羅號隨後被拖回橫須賀港，美、日兩國派飛機與水面艦，持續搜救失蹤的七人。

詳見菲貨輪撞神盾艦 美軍7失蹤

蘋果日報

永豐總裁何壽川 聲押禁見

台北地檢署偵辦永豐金涉嫌超貸三寶建設50億元案，前天大舉搜索永豐金控總部，及永豐餘集團總裁、永豐金董事長何壽川的住所一品苑，並同步約談何等人，經漏夜偵訊，認為永豐金海外孫公司放貸前疑涉不實鑑價，放水助三寶董座李俊傑的紙上公司申貸，何等人涉最重刑責10年的《證交法》背信等罪嫌，加上李滯留中國未到案，北檢昨將何、李妻廖怡愍和永豐餘經理張金榜聲押禁見。

10年最慘 鹿港淹60公分

梅雨鋒面與西南氣流昨雙重夾擊中南部，造成彰化八卦山麓一戶民宅被土石流衝入，屋主驚險逃生；鹿港發生10年來最嚴重水患，水深逾60公分，民眾苦不堪言；南橫公路便道遭溪水沖斷，高雄山區發布土石流警戒，撤離逾4千人；另台鐵內灣支線土石崩塌，列車迎面撞上樹木，幸40多名旅客未受傷。氣象局提醒今鋒面北移，北部會有大雨，中南部應嚴防豪大雨。

聯合報

開幕倒數 世大運網球館也漏水

台北世大運開幕倒數計時，繼一點二億元整修的天母棒球場年初漏水，耗資十九點五億元打造的世大運台北市網球中心，其中的網球館在這幾天連續下雨後也多處漏水。台北市議員謝維洲趕往勘「災」拍照貼臉書，批鉅資打造的世大運場館遇雨則漏，很掉漆。

菲貨櫃輪撞上 美驅逐艦重傷

美軍勃克級神盾驅逐艦「費茲傑羅號」十七日清晨在日本附近海域跟噸位為其三倍多的菲律賓籍貨櫃輪「ＡＣＸ水晶號」相撞，造成美軍七人失蹤，至少三人受傷。在事故發生後，美日兩國出動了船隻和飛機持續搜尋七人的下落。

中國時報

台對大陸打封鎖戰、消耗戰 柯文哲：斃敵一千 自損八百

兩岸關係急凍，台巴斷交後，蔡英文總統更親上火線發表對北京當局的強硬談話。台北市長柯文哲17日直言台灣對大陸打封鎖戰、消耗戰不太容易，往往是「斃敵一千，自損八百」，雙方關係若太緊張，最後很難有轉圜餘地。

深夜遇見別嚇到 北市無人巴士8月試行

隨著無人駕駛技術發展，國內外陸續在封閉區域推出無人駕駛巴士，不過，台北市政府今年8月打算在午夜公車收班後的離峰時段，選擇信義路或仁愛路公車專用道，開放空間試行「無人巴士」，由機器取代駕駛司機，在一例一休的衝擊下也可減少人力，將經過3個月測試後，再考慮是否讓無人巴士上路。

廣告
  • 台北地檢署檢察官認為，永豐金董事長何壽川涉違反證券交易法特別背信罪，有串證、滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。（記者簡榮豐攝）

    台北地檢署檢察官認為，永豐金董事長何壽川涉違反證券交易法特別背信罪，有串證、滅證及逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。（記者簡榮豐攝）

  • 年僅7歲罹患癌症的奕享，親自簽下器官捐贈同意書，勇敢捐出眼角膜幫助他人重見光明。（家屬提供）

    年僅7歲罹患癌症的奕享，親自簽下器官捐贈同意書，勇敢捐出眼角膜幫助他人重見光明。（家屬提供）

  • 美軍神盾艦「費茲傑羅號」17日在日本外海與商船碰撞，照片顯示該艦右舷被撞出個大凹洞，就在飛彈垂直發射器後方的神盾雷達陣列旁。（歐新社）

    美軍神盾艦「費茲傑羅號」17日在日本外海與商船碰撞，照片顯示該艦右舷被撞出個大凹洞，就在飛彈垂直發射器後方的神盾雷達陣列旁。（歐新社）

  • 暴雨昨轟炸彰化縣，鹿港老街大淹水。（魏秀娟提供）

    暴雨昨轟炸彰化縣，鹿港老街大淹水。（魏秀娟提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台巴斷交
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
電鍋菜✧蠔油蒸雞翅
做甜點✧迷你費南雪
認識世界知名香料！
烤盤去油漬靠這招！
轉寄

標題：06/18 各報重點新聞一覽


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月18日‧星期日‧丁酉年五月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.