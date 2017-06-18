醫病》公費留學生酗酒20年 參加戒酒團體重生

2017-06-18 00:21

〔記者蔡淑媛／台中報導〕喝酒害人不淺！60歲的施先生台大畢業又公費留學德國，卻染上酒癮酗酒逾20年，學業未成、失業、家庭疏離也罹患躁鬱症，最後為讓生病的母親看到他清醒，決定戒酒但多次失敗，之後接受戒酒治療並參加戒酒團體至今13年，戒酒有成，完成陪母親走完人生旅程的心願，現在是戒治所的讀書會導師。

施先生說，一開始飲酒只是喜歡high的感覺、有助社交助興，沒想到從大學的小酌到沈迷酒精、酗酒成癮，留學中斷回國，曾振作進入知名公司並創業有成，心情一放鬆又喝酒壞事，連續換了10幾個工作，最後根本找不到工作。

「人生精華歲月全泡在酒精裡，生活一敗塗地！」施先生說，酗酒讓他焦慮、暴躁、思考僵硬卻不自知，40歲人卻像70歲老頭子，多次戒酒，只能不喝2、3個月，最後又喝瘋了，重複在短暫清醒和恐慌絕望中，最後上網看到戒酒治療去嘗試，接受藥物和團體治療與病友互相支持，終於能清醒感受生命的平靜與喜樂。

前台中榮總精神科主任、開業醫師林本堂說，酒癮者是大腦對喝酒非常渴望且無法控制的病，戒酒是一輩子的事，只要喝一杯就會復發「一杯太多，千杯太少」他成立戒酒團體20年共1000人參加，戒酒成功率3成，不少病友中途自認可控制喝酒，結果喝一杯復發酗酒，或是因酗酒造成疾病死亡。

「戒酒不能慢慢戒，要馬上！」林本堂說，酗酒會造成酒精性肝硬化、酒精性精神疾病，出現妄想、失智、躁鬱、思覺失調症等，戒酒必須生、心理全治療，除了早期藥物支持度過戒斷期，如焦慮、手抖，甚至幻覺、癲癇，團療則能持續鼓勵與支持，戒酒前3天為戒斷期，戒酒後3個月較穩定，但也是復發關鍵。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆