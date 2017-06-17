海科大退縮校地變非法收費停車場 學生怒批知法犯法

2017-06-17 23:49

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國立海洋科技大學將校前退縮地作為學生機車停車場，3年來每年向學生收費300元，市府交通局認定是非法停車場，學生指控校方知法犯法；不過校方表示，過去因學生亂停車，校方迫於無奈規劃停車場，今年3月已告知學生下學年取消停車，為避免影響學生權益，已與交通局達成共識，將於10月前撤除停車場。

許姓學生指控校方設立非法停車場，竟未依法向市府提出申請，還向學生違法收費3年，國立大學卻知法卻犯，質疑校方涉嫌瀆職，毫無誠意解決問題，迄今未學生一個交代，實在「太超過」，要求校方立即退費。

海科大學務長岳文勛表示，過去學校規劃校內停車，校前退縮地開放民眾通行，但因學生經常亂停車，衍生交通安全問題，也引發社區民怨，校方強調是迫於無奈，3年前才增設柵欄，納入學校停車管理，以兼顧學生與社區停車。

岳文勛指出，學校有7千多名學生，高達1千多人有停車需求，教育部不會補助經費，校方認為使用者付費，每年只收學生300元，校方卻花了3倍經費，提供完善停車設施，雇員維護清潔、指揮交通，強調絕非營利單位，且停車費是專款專用，校方是「倒貼」服務學生，無法退費給學生。

岳文勛說，校方過去不曉得退縮地停車收費違法，今年初已決定增設校內停車場，不再使用退縮地停車，3月已提前告知學生，近來交通局6月來文，才獲悉是非法停車場，校方考量學生期末考，不希望影響學生權益，已獲交通局同意改善。