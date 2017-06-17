「金門文化工作團」成立臉書 號召團員回娘家

「金門文化工作團」團員看著當年抵金勞軍的歌手鄧麗君照片，回憶往事。（記者吳正庭攝）

2017-06-17 23:55

〔記者吳正庭／金門報導〕金門戰地政務時代下的產物之一「金門文化工作團」成立臉書，部分團員今天回娘家金門團聚，話匣子一開有講不完辛酸又甜滋滋的戰地故事，並希望許多失聯在外的團員看到訊息，趕快聯繫。

「金門文化工作團」的前身是金門文化工作隊，成立於1976年7月，以接替裁撤的國防部藝術工作總隊的「金門防衛司令部金城藝工隊」，為推動文宣與政令而設。

團員指出，當時招考金門地區男、女青年，聘請台灣編劇、舞蹈老師抵金授課，1979年擴大編組，加入軍人與學校教師，擔任「說金門、道金門」、「演金門、唱金門」任務；現今綜藝天王吳宗憲、歌手于冠華、葉佳修、紀宏仁等都曾在服務之列。

團員指出，1984年，文化團配合總統、副總統就職慶典，應邀赴台省大專院校巡演，次年再以「金門青年文化訪問團」名義遠赴菲律賓巡演24天，並日本沖繩島演出6天，在宣慰僑胞和敦睦邦誼都作出奉獻，更增加金門在中外媒體曝光機會。

團員們今天在金湖鎮「迎賓館」聚首，看著2樓展示間過去文化隊、文化團的大幅活動照與紀錄片，搭配歌手鄧麗君的多幀巨幅照片，大夥話匣子一打開就聊不完。

有人記得赴台演出前，每天被逼著每天上午拉筋苦練、有人記得常向朋友說，以前住的訓練基地所在地金城體育館就是她的家，「我家的客廳就是籃球場」，雖然年過半百，這些團員們依然健談、健美，靠著過去演出打的底，謙稱現在靠練瑜伽保養好身材，還有人不用熱身就輕鬆展現軟Q的身段。

金門文化工作團在1992年解散，隨著大家事業步入另一階段，希望能把百餘位團員再湊在一起，目前除成立臉書，也希望在年底成立聯誼會。