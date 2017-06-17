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入夜大雨持續 21縣市續發豪、大雨特報

氣象局晚間10點15分對全台21縣市續發豪、大雨特報。（翻攝自中央氣象局）

2017-06-17  23:20

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局晚間10點15分對全台21縣市續發豪、大雨特報。

中央氣象局指出，受到滯留鋒面及西南氣流影響，台中以南地區及花蓮山區已有豪雨發生。今晚（17日）至明天（18日）台中以南地區及苗栗、花蓮山區有局部大雨或豪雨，北部地區、宜蘭地區、台東山區及澎湖、金門有局部大雨發生的機率，連日降雨下，山區請慎防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

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