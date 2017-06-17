健行科大畢典 68歲董事長碩士畢業生：學到老

2017-06-17 23:23

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市健行科技大學今天下午舉行畢業典禮，應屆畢業生共2833位，代表畢業生致答詞是68歲獲得樂齡獎的呂全發，他是財務金融系碩士班畢業生，也是本屆最年長的畢業生；獲得體育成績優良獎的黃泓瀚，身高192公分，剛卸任籃球隊隊長，帶隊奪下全國大專籃球聯賽（UBA）冠軍，是本屆畢業生中最受矚目的風雲人物。

被師生暱稱為董事長畢業生的呂全發，現為堅真企業、永發奧鐵工廠負責人，以及宏穎聯合事務所所長，他鼓勵學弟妹們不管就業或升學不要放棄任何學習的機會，因為學習會讓人的優勢發揮極大潛力和利益，他勉勵大家「活到老，學到老」。

外型人高馬大的黃泓瀚，綽號大瀚，他說，大學4年來最重要的一場比賽就是在UBA甲一級的冠軍賽，那場比賽賽前沒有人看好剛成軍四年的健行籃球隊，但在這場他最後一次穿上健行的比賽球衣，能逆轉拿到冠軍對他來說是大學籃球生涯最美好的結局和回憶。

校長李大偉也說，健行科大不僅在教育部的綜合評鑑表現亮眼，學生的表現更是不俗，舉凡在大專籃球聯賽（UBA）獲得冠軍，在全國大專電競比賽贏得冠軍，以及在美國匹茲堡發明展拿下3金1銀，這些榮譽得之不易，他要謝謝本屆畢業生「有你們真好！」

桃園市長鄭文燦蒞會致詞則大放利多消息指出，健行科大位在中壢火車站旁，交通方便，校園環境優美，但周邊都市設施有待改進，未來鐵路地下化後，中壢車站將有包括台鐵、捷運藍線、捷運綠線等3鐵共構；市府會同時將中壢火車站周邊都更區劃定，讓道路系統可以重整，未來健行科大會有大學之道、大學街，讓健行科大周邊的商店街更有秩序，成為示範街。