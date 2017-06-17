助攻亞泥進入關西？ 縣長等駁斥

新竹縣長邱鏡淳說，亞泥新竹廠和羅家最原始申請開發的面積是81.96公頃，後來變更為46.9公頃但環評沒過，絕非網路謠言的1000公頃。（記者黃美珠攝）

2017-06-17 22:22

［記者黃美珠／竹縣報導］針對反關西礦場者指，新竹從縣府到公所都明顯支持採礦業者，縣長邱鏡淳表示，如何兼顧環保和地方經濟發展是他面對關西礦場爭議的中心思想，但無論是採礦的核定權、或是環評部分都是中央經濟部和環保署負責，縣府無權置喙。

邱鏡淳說，當初包含亞泥新竹廠所提申請案在內，關西鎮被申請礦產開發的總面積是81.96公頃，亞泥撤回後，關西羅家2案合計是46.9公頃，但是環評沒過。無論如何都絕非網路上所言的1000公頃。

反對關西礦場的羅政宏則說，前述1000多公頃講的是：可以讓業者提出申請開採的礦業用地，包含關西帽盒山、六曲窩、橫山馬福、到尖石等。也就是因為面積不小，他們才會擔心花蓮的行不通時，亞泥會回頭來新竹縣開採。

關西鎮公所主任秘書吳祥光說，關西鎮出租鎮有地給亞泥當四份子捨石場，從檔案資料雖可以追溯到的在民國85年雙方曾簽立有合約，但因亞泥早在民國40幾年就已經開採營運，所以實際是哪1年議定簽約的已不可考。

針對鄉親擔憂四份子捨石場可能對地方帶來土、水的污染或危害，公所今年已經發包，將委外設立8個監測井，從捨石場山頭、山腰，到被認為已有位移現象的竹30-1線道路等進行監測，已經對鄉親做過說明，也取得相關土地所有權人同意，近期就要開工。

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