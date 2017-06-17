反礦場者擔心齊柏林效應 亞泥棄花蓮轉攻關西

新竹縣關西鎮民羅政宏等反開採案者空拍掌握，在亞泥關西玉山礦場內的2個「天坑」。（記者黃美珠翻攝）

2017-06-17 21:54

［記者黃美珠／竹縣報導］「看見台灣」名導齊柏林猝逝，給新竹縣關西鎮反礦場的鄉親們帶來焦慮，擔心在花蓮反亞泥氛圍增漲到最高點時，亞泥會不會乾脆捨花蓮而全力搶攻關西？反對的鎮民羅政宏說，除了誓死抗爭，他決定公開他們效法齊導用空拍機的方式，讓大家看看關西礦場上的「天坑」、「堰塞湖」，希望喚醒更多人保衛家鄉；亞泥則表示，「天坑」是依計畫開採後自然形成的下降地形，「堰塞湖」則是開採現況形成的天然蓄水池，而且4年前縣府就曾到礦場現勘，認定周邊地質多屬堅硬，不至發生潰堤的立即性危險。

羅政宏說，關西金、錦、玉山的居民們從民國40幾年起迄今，長期忍受好幾個礦場的危害。這些礦場雖替地方創造了就業機會、帶來一度的繁榮，但也因為炸山、採礦，造成不少無辜鄉親性命財產損害，且讓當地的帽盒山山頭留下像是刺青一樣，難以磨滅的傷痕，並給山下居民至今只有越演越烈的土石流滅村恐慌。

他說，這些惡夢曾隨著礦業東移，關西礦權的走入歷史而稍獲紓解，但萬沒想到政府政策卻鬆綁，亞泥等採礦業者更因此而想捲土重來。任憑反對，亞泥一邊大動作粉刷、保養運礦機具，一邊和關西羅家共同提出採礦申請。

儘管亞泥後來撤案，羅家的2個申請案也沒通過環評，但他懷疑亞泥隨時都會藉著關西羅家，伺機重提申請闖關。

他直言，亞泥復育工程做得好不好？大家只要看看空拍機帶回來帽盒山頭光禿禿、猶如月世界般坑坑洞洞的表面，就可以自己判斷。

他說，亞泥為了掩飾開採後山頭暴醜的樣貌，利用帽盒山跟樹橋窩溪之間的岩壁做掩護，不挖穿岩壁，讓它保持綠油油的，除非升起空拍機，否則怎麼看，礦區周邊依舊是青山綠水。配合這樣手法，他們往下深挖變成了山頂上的「天坑」，有的排水不佳就成了堰塞湖。算算，在亞泥關西玉山礦場內就有2個天坑和4個堰塞湖。

亞泥：關西礦場沒有「天坑」、「堰塞湖」

針對反礦場者指出關西玉山礦場有「天坑」、「堰塞湖」，亞泥解釋，前者是依計畫、階梯式開採後自然形成的下降地形，不是掩人耳目用。後者則是開採現況形成的天然蓄水池，是礦區開採後低窪處地表逕流的匯集地，4年前縣府就獲報現勘過，當下就認定周邊地質多屬堅硬岩盤或塊石，不至發生土壤液化潰堤的立即性危險！

對於外界把亞泥和關西礦場開發案申請人羅慶江、羅慶仁綁在一起，亞泥表示，關西羅家和亞泥過去確實合作過，但亞泥跟羅家是各自獨立的申請案。羅家如通過環評可以開採，其礦石可供各種用途使用（如砂石、水泥原料或建築材料等），由羅家自行依商業條件來決定去處，非亞泥可左右的。

至於亞泥新竹廠本身的申請案，他們因產銷、市場、環評等整體考量，已於去年1月中正式向經濟部申請撤銷關西礦場的開發案，經濟部礦務局也已函復註銷。目前因環保、法令、營運風險等高度不確定因素，亞泥沒有再申請的計畫。

羅慶仁則說，羅家只是個採礦業者，過去的玉山石礦產出的原料，不只是賣給亞泥，也有賣給台泥等其他水泥製造商，這一切都是依照自由市場機制在走。

羅慶仁表示，他們之前提出的開發申請已經沒有通過環評，將來是不是會再申請闖一闖二階環評？必須等今年8、9月礦業法修正後再評估。

新竹縣關西鎮民羅政宏等反開採案者空拍掌握，在亞泥關西玉山礦場內的2個「天坑」。圖左「天坑」旁、位於圖左下方1道碧綠的溪谷就是樹橋窩溪所在。（記者黃美珠翻攝）

反礦場開採案的羅政宏用筆，在電腦上換個角度，用筆替大家指出2個出現在亞泥關西玉山礦場內的「天坑」。（記者黃美珠攝）

反礦場開採案的羅政宏用筆橫亙在電腦畫面上，樹橋窩溪（圖左凹處）和山壁（右）之間，說明圖右上被山壁隱藏的「天坑」實際下挖深度。（記者黃美珠攝）

反關西礦場的羅政宏面對著空拍回的「堰塞湖」、「天坑」等畫面，焦慮其他鄉親如果還沒有覺悟，在花蓮反採礦氛圍達到最高下，西進取關西就成了商人的第1選項。（記者黃美珠攝）

反對關西礦場開採案者合力拍下的亞泥玉山礦場內的「堰塞湖」，從左到右共有4個。（記者黃美珠翻攝）

反對關西礦場開採案者合力拍下的亞泥玉山礦場內的「堰塞湖」，從右下往上共有4個。（記者黃美珠翻攝）