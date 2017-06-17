96歲爺爺「老夏」與世長辭 奶奶深情告別讓人鼻酸

孝順網紅夏德萱的爺爺「老夏」離世消息一出，讓許多網友難過不已。（圖擷自IG）

2017-06-17 21:28

〔即時新聞／綜合報導〕網紅夏德萱常在Instagram上分享與爺爺奶奶的生活點滴，儘管爺爺深受失智症所苦，但祖孫3人感情仍然如膠似漆，可愛的互動吸引不少粉絲追蹤。但遺憾的是，爺爺「老夏」剛過完96歲生日後沒多久便與世長辭，消息一出讓大批網友聞之鼻酸，非常不捨。

超孝順的網紅夏德萱16日於Instagram上分享一段黑白影片，寫道：「我們渴望一切恆常不變，卻忽略一切無常隨時來臨，先知道與自己難捨難分的是什麼，然後當捨及捨，以免無常迅速，卻走不開也放不下」，影片中奶奶「脆鵝」跟爺爺「老夏」說：「乖乖的吼，你就放心好好的走，不用擔心，我會照顧好自己」，夏爺爺的逝世與奶奶深情的告別，讓追隨他們的粉絲動容不已，也感到深深的難過。

不少網友紛紛留言打氣：「謝謝夏爺爺，讓我想起自己的爺爺。謝謝你分享好多的影片，更能體會到珍惜的重要。願你們一家都堅強，加油！爺爺已經好有福氣了」、「祝爺爺一路好走」、「奶奶您要堅強，爺爺會一直待在奶奶身邊的，用另一種方式陪伴您的」、「爺爺不痛了，放心的走」。

我們渴望一切恆常不變 卻忽略一切無常隨時來臨 先知道與自己難捨難分的是什麼 然後當捨及捨 以免無常迅速 卻走不開也放不下 #QQ夏 #你很棒你只是累了我們都知道 #願一切安排賜福於我最敬愛的您 #願大家的愛圍繞您都感受到了 夏德萱（@dk_1218）分享的貼文 於 2017 年 6月 月 16 4:06上午 PDT 張貼