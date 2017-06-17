工廠偷排黃色噁水 環保局裝監視器抓到了

2017-06-17 21:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大里、太平交界的頭汴坑溪支流牛角坑溝，經常被違法排放黃褐色廢水，由於排放是暗溝且沿線有多家工廠，環保局裝設攝影24小時監控，並派員埋伏，市府今天公佈環保局在本月13日查獲，是大里區仁美路一家金屬表面處理業未做排發水處理，將開罰6萬至2000萬。

環保局指出，這家金屬表面處理公司為列管排放業者，申報核準每天可排放40公噸廢水，但必須處理合格，但業者未加藥劑處理就直接排放，檢出廢水酸鹼度（pH）值為5.8（放流水標準6至9）偏酸，顏色呈黃褐色，初步檢測是溶解性鐵含量太高，影響水生植物，污染生態，兩個月至少違法排放10次。

今年2月起環保局陸續接獲民眾檢舉，牛角坑溝出現不明黃褐色廢水，由於排放時間不明、水路複雜且沿線有多家工廠，環保局先採樣檢測、水路踏查及過濾比對可能汙染來源，並於汙染好發河段架設雲端監視及水質自動連續監測設備。

環保局全天監控，確定水色異常時段及水質變化，鎖定上游一家金屬表面處理業，13日發現又排出黃褐廢水就派員採樣和上門稽查，當場查到正在排放黃褐色廢水，已責令改善及清除周邊溝渠沉積汙泥外，後續將併同其他水質項目檢測結果及違規情節，依違反水污染防治法裁處。