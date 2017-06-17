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曾荒廢淪鬼屋 「一德洋樓」整修後變最夯打卡點

歷史建築林懋陽故居修復開幕啟用，成為最夯打卡點。（記者蔡淑媛翻攝）

2017-06-17  20:49

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中市歷史建築「林懋陽故居」（原一德洋樓）在一德新村荒廢閒置多年，曾淪為鬼屋、垃圾場，歷經前市長胡志強編列經費修復與現任市長林佳龍發包OT共同努力下，終於在今天正式開幕熱鬧啟用，做為餐廳、書店和喜餅店，這棟匯集閩南、和及洋式磚造建築，現在也成為最夯打卡和婚紗拍攝點。

林懋陽故居今天開幕，市府以入新厝、辦喜事的儀式進行，市長林佳龍、立委盧秀燕和當地議員沈佑蓮、曾朝榮等人都參加，林懋陽的女兒林玉紗受邀一起剪綵、切大餅和火炭傳入門，當年居住在一德新村的眷戶也出席，一同見證這棟歷史建築以新面貌現身，即使下雨還是擠滿人潮，場面熱鬧喜慶。

林懋陽故居為日治時期磚造洋樓的典型，是因地方士紳之孫林懋陽與富豪之女賴端結縭而建，為日治時期富商豪宅代表，文資處指出，此建築融合閩南、日式木造住宅、日式近代洋樓等建築特色，歷經轉賣、興建眷村等，見證台灣發展史 。

林懋陽故居建物面積約425坪，於1924至1928年興建，有合院區和洋樓區，一旁的一德新村在拆遷後曾荒廢多年成為治安死角，民代和地方居民爭取下，市府編列近5000萬，歷經3年修復在2014年完工，工程一度延宕或流標，過程坎坷，而原新村3000坪空地也做綠美化，是都會區難得的大型綠地。

林懋陽故居現在OT做文化產業多角經營，經營喜餅、餐廳、並引進獨立書店，成為新興的打卡點，當地北屯里長張惠英也建議故居外大草坪由於蓄水池過小，無法澆灌，全賴地方人工澆水，一旦出太陽恐草皮曬乾，應盡早改善。

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  • 歷史建築林懋陽故居修復開幕啟用，OT引進餐廳和書店。（記者蔡淑媛翻攝）

    歷史建築林懋陽故居修復開幕啟用，OT引進餐廳和書店。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 林懋陽故居曾荒廢，外面3千坪空地雜草叢生。（記者蔡淑媛攝）

    林懋陽故居曾荒廢，外面3千坪空地雜草叢生。（記者蔡淑媛攝）

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相關關鍵字： 一德洋樓 台中 打卡 整修 林懋陽故居 洋樓 鬼屋
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