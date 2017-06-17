牡丹歌手戴曉君 原鄉天籟唱出遊子返鄉的路

入圍金曲獎3項大獎，牡丹歌手戴曉君唱出家鄉的美。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-06-17 20:43

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春半島是台灣的偏鄉，牡丹鄉更是偏鄉中的偏鄉，出身當地的排灣族創作歌手戴曉君，從一首歌都無法順利演奏的音樂素人，到如今能用渾厚溫暖嗓音，唱出屬於家鄉的歌，今年更一舉以《順著河流走》創作專輯入圍第28屆金曲獎3項大獎，並在總統府音樂會演出，她只想鼓勵當地孩子不要放棄學習，也希望用音樂為遊子們找到一條回家的路。

「入圍金曲獎，算是對我做母語歌曲的肯定。」戴曉君大學畢業後回鄉後擔任代課教師，以少見的木箱鼓音樂和孩子交流，因緣際會加入恆春民謠團隊，在陪伴老人家彈唱之下，讓她對音樂的態度及思維更寬廣，開始融入了恆春月琴、西方吉他到排灣古謠精神創作，讓她的曲風保有傳統曲調架構，卻透著新世代的音樂語言。

為了把多元音樂精神帶回家鄉，戴曉君與部落一群有著音樂夢想的青年，成立「MAQATI音樂工作團隊」，在每年農曆大年初三舉辦音樂傳承祭，參與者從五歲到八十歲，透過舞台記錄每個人的成長，凝聚部落向心力，更讓她從一首歌都演奏不好，直到現在能寫歌唱歌甚至得獎。

談到日前剛結束總統府音樂會「原鄉天籟」的演出，戴曉君笑說「沒有要特別唱給總統聽」，反而排演中與很多素人歌手、學生合作，在大場面中與其他團體音樂激盪的挑戰，未來不排除在音樂作品上和這些團體合作，共同在音樂上找到新的可能跟定位，印象最深刻的，是自信的要求主辦單位「用恆春的思想起，用戴曉君的思想起，取代原本安排的鳳飛飛版本思想起，而且結果相當完美。」

戴曉君說，回鄉為部落音樂紮根後，發現原住民都很會唱歌，入圍金曲獎固然很開心，但其實誰得獎都是原住民的驕傲，只希望透過歌曲讓家鄉被聽見，也幫更多遊子及鄉親「回家」，凝聚部落的向心力。