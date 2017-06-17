高雄龍巖冽泉未出水 環團：水泥工程害死生態

累積雨量超過百毫米，龍巖冽泉涸如乾井。（記者黃旭磊攝）

2017-06-17 20:27

［記者黃旭磊／高雄報導］本月高雄市區累積雨量超過百毫米，柴山龍巖冽泉涸如乾井，環團指兩度水泥工程讓生態死絕。

「以前不需下雨，石頭公湧泉泊湧而出」，高雄市柴山會總幹事楊娉育說，柴山腳下有3處湧泉，以龍巖冽泉最為氣勢磅礡，但2005年及2008年兩度水泥工程，取斷平地地下水，讓水丁香、白花水龍、田字草、米蝦、馬卡道澤蟹及野生鱸鰻等生態死絕。

楊娉育回憶，工程前雨季觀察出泉，沒雨就看生物消長，水池開有黃色小花（水丁香）、白花水龍、像幸運草的田字草，還有原生米蝦與馬卡道澤蟹，野生鱸鰻也曾出現，工程後，「這些生物都消失了。」

龍巖冽泉曾於去年暑假莫蘭蒂颱風後大湧，吸引上百民眾扶老攜幼沖涼，享受礦物質、負離子沖刷快感，當時被稱為「冽泉復活」，不過，數日後恢復乾涸。為此，環保人士估計，除非柴山累積雨量超過1千毫米，珊瑚礁石灰岩、沖積層土壤涵水飽和需釋放，否則不會有水。

楊娉育說，柴山湧泉消失警告世人，水環境不是水泥與水的凝結體，官員不要再用工程論述，請打開全方位水環境視野。

歷史資料顯示，柴山下平埔族打狗社群、百年前漢人有賴高位珊瑚礁石灰岩、沖積層涵水生存，清末「鳳山縣采訪冊」首度出現龍巖洌泉一詞，於1764年以「龍目井」稱呼，官民會到此地祈雨，而日治時代曾發現恆溫23℃泉水，孕育天然水溫保存「高雄牧場」。

壽山國家自然公園籌備處表示，冽泉並非國家公園管轄，屬於高雄市府。高雄市議員張豐藤表示，湧泉由咕咾石涵水湧出，先住民馬卡道族賴以為生，惜源頭封起後少見，柴山位於西高雄文化軸線中央，北邊有左營舊城，南邊有哈瑪星鐵道，可連結成「北舊城、中湧泉、南興濱」區域規劃願景。

平地地下水源頭疑遭工程阻斷。（記者黃旭磊攝）