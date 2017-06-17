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好感動！星國志工自費3年4次來台 教偏鄉學童英語

2017-06-17  19:37

［記者黃淑莉／雲林報導］一群新加坡志工連續3年4次飛越3000公里到台灣關懷偏鄉小學學童，不僅帶學生學習英語、提昇學習能力，也關懷弱勢家庭，更令人感動是他們到台灣的花費全都自費，而且還向職場請年假。

10位新加坡志工前天抵達台灣，直接到雲林崙背豐榮國小，團長劉偉雄表示，這次目的是提升五年級學童的學習能力，因此設計2天學習課程，透過遊戲激發孩子積極學習態度、學習技巧、記憶能力、解題能力及團體合作能力。

明天還要帶6個學童及其家人外出旅遊，19日晚上參加六年級的畢業典禮，20日一早回新加坡。

豐榮國小校長李秉承表示，3年多前因緣際會與新加坡人劉偉雄、張運花認識，2人得知學校因位處偏遠，學生英語能力不足，回到新加坡後即規劃英語冬令營課程，並招募志工及籌措經費，2、30位志工到豐榮國小服務。

活動過程發現孩子的情緒管理能力不足，隔不到一年一群人再度到學校辦理EQ成長營，回新加坡後，他們持續關心學童成長及學習狀況，去年又專程來學校，帶著隔代、外配的孩子及家長到高雄自助遊，其中一位志工肖瀟甚至專程從日本東京搭機來台，只為送孩子禮物及陪孩子出遊。

李秉承說，新加坡志工朋友跨越3000公里傳愛，每次活動他們都準備好幾個月，甚至一再與學校老師溝通，瞭解每位學生的學習狀況，進到學校馬上叫出孩子的名字，為了家訪組員開會2個多小時，看到他們跟孩子互動，對家長的關心，心中充滿感動。

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  • 新加坡志工3年4次到雲林崙背豐榮國小關懷學童，今天他們加強學生的學習技巧。（記者黃淑莉攝）

    新加坡志工3年4次到雲林崙背豐榮國小關懷學童，今天他們加強學生的學習技巧。（記者黃淑莉攝）

  • 一群新加坡志工3年4次到雲林崙背豐榮國小關懷學童。（記者黃淑莉攝）

    一群新加坡志工3年4次到雲林崙背豐榮國小關懷學童。（記者黃淑莉攝）

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