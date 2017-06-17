鹿港老街今晨水淹30公分 近10年最嚴重！

鹿港老街發展促進會理事長施釗林和總幹事魏秀娟，冒雨會勘老街淹水，水淹及膝。（圖魏秀娟提供）

2017-06-17 19:08

〔記者張聰秋／鹿港報導〕中央氣象局今晚發佈未來6小時，彰化縣恐達1級淹水警戒區，民眾需提高警覺，名勝古蹟鹿港老街商圈，今天一度因雨勢實在太驚人，在暴雨狂炸、抽水機來不及抽水下，地勢較低的老街商區，水淹約30公分，宛如戲水池，當地商家說是近10年最嚴重，所幸，雨來得急、去得快，約2個小時淹水逐漸消退。

鹿港鎮長黃振彥表示，遇上滿潮，加上，暴雨驚人，才造成淹水，公所在第一時間啟動抽水機和抽水馬達機械，約1個多小時就把老街淹水警報解除。

鹿港老街發展促進會總幹事魏秀娟說，今天凌晨約2時11分許，她接到理事長施釗林的夫人電話告知，「鹿港老街又淹水了！而且相當嚴重。」

她冒雨從家裡衝到鹿港老街，跟理事長施釗林等人察看老街情況，鹿港公會堂廣場水滿到成功路、桂花巷藝術村也滿滿的水，她從真如殿的巷子往老街進入，「天啊！水淹到小腿關節，我穿雨鞋也無用…最嚴重時水淹快到我的大腿。」

魏秀娟表示，當時，老街商圈埔頭街、瑤林街交會處水淹滿到她的小腿，她打開她賣古童玩的商店，差點昏厥過去，竟然已經被黑黑的臭水淹沒逾30公分，水淹到她店內最後面的儲藏區，展覽過的整組裝箱的5張攝影作品，價值不斐，難逃淹水浩劫，這次淹水是近10年來最嚴重的1次。

魏秀娟指出，老街氣墊鞋的店家和童鞋店家損失慘重，淹過水約2、300鞋子免費送。

公所調度抽水機協助商家清理家園，商家們家人合力拿起水桶人工舀水清除家裡的積水，商家說，雨量實在太驚人，大到連開啟抽水機都來不及把雨水抽掉，淹水狀況相較本月初老街小淹水，這次淹水很嚴重。

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